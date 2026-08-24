Решающий момент для украинской Независимости 4 Валерий Залужный

24.08.2026, 15:39

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Валерий Залужный

Шанс дается один раз.

«Будьте мужественны и отважны. Не бойтесь и не страшитесь их, ведь Сам Господь, ваш Бог, пойдет с вами; Он не оставит вас и не покинет вас». (Второзаконие 31:6)

Помня о прошлом, не потерять будущее.

Тридцать пять лет независимости Украины — это не только время осмыслить уже пройденный этап, но и, что самое главное, — определить ориентиры для дальнейшего движения.

Если сравнивать наш путь с исходом народа Израиля из египетского плена в «землю, где течет молоко и мед», как сказано в Библии, то нам осталось пройти еще пять лет.

Но именно эти годы могут стать самыми трудными, потребуют единства, консолидации усилий и стремления к свободе. Ведь предстоит дать бой не только внешнему врагу, но и «песчаным бурям» в виде лжи, усталости, неверия и утраты надежды.

Как писал Иван Яковлевич Франко в своей поэме «Мойсей»: «І зневірився люд, і сказав: «Набрехали пророки! У пустині нам жить і вмирать! Чого ще ждать? І доки?»

Сегодня Украина подошла едва ли не ближе всего к состоянию, когда сомнения относительно дальнейшего пути могут пронизать — и уже начали пронизывать — общество. А надписи «Чего ждать? И доколе?» будут множиться, словно скрижали, пусть и начертанные на картоне.

Поэтому, чтобы ответить на вопрос: «Что дальше и как не оступиться, чтобы наконец выйти из тьмы пустыни?», необходимо проанализировать путь, который наше государство уже прошло за эти 35 лет, и определить стратегические приоритеты на предстоящий решающий этап.

Распад СССР стал крупнейшим геостратегическим переломом XX века. Президент России Путин называет это событие величайшей ошибкой. И не зря, ведь если речь идет о геополитическом изломе, то его уже не изменить, а вот ошибку можно попытаться исправить.

Поэтому и сегодня, если в западных политологических кругах прекращение существования Советского Союза воспринимается скорее как объективный исторический процесс — ведь любая империя со временем приходит в упадок и распадается, — то в Кремле, вопреки этой исторической закономерности, доминирует иная точка зрения: этого не должно было произойти.

Пока в Москве руководствуются именно такими соображениями, российская стратегия непризнания независимости Украины будет оставаться определяющей и исключать любые компромиссы — будь то ради призрачных выборов или ради долгого и прочного мира. В этом вопросе «пророки» уж точно не должны лгать. Однако это большая ошибка и для руководства РФ, ведь одержимость идеей исправления истории уже привела к большой войне, в которой не будет победителей, и в которой сама Россия не способна одержать победу.

Независимость Украины, несмотря на то что она стала результатом исторического процесса распада империи, явилась кульминацией десятилетий и столетий борьбы наших предков за свободу. Помнить следует именно об этом.

Или хотя бы о том, какой именно ценой заплатили за нее те, кого сегодня — на 35-м году независимости страны, за которую они боролись, — наконец предали земле на родине. Это должны видеть и помнить нынешние защитники. Не станут ли и они новыми заложниками политических технологий, вынужденными искать покоя где-то в ином месте — подобно тысячам тех, кто еще не вернулся?

В 1991 году история, подобно сдвигу тектонических плит, вызвала мощное землетрясение в самом центре Европы. Трудно сказать, породило ли это — хотя бы у тогдашней элиты — волну надежд и чаяний. Да и была ли это та самая элита, которой предстояло воплотить ожидания в реальную работу по государственному строительству?

Очевидно, что именно они — элиты — должны были сформировать сильные институты, которые, в свою очередь, отвечают за развитие и укрепление экономики, армии, науки, технологий и образования.

Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что именно тогда что-то пошло не так. Вместо построения Украинского государства, за которое боролись и умирали тысячи украинцев, мы получили кланово-олигархическую республику, которая, отстаивая интересы одних, системно разрушала веру и единство общества — общества, которое, несмотря на две революции, сплотилось уже в ходе войны.

Хватит ли этого для самого сложного участка пути, или же те, кто печется лишь о собственных интересах, возьмут реванш и решат дальнейшую судьбу свободы? Всё это стало следствием именно упущенных возможностей — в том числе из-за утраты собственной истории.

Истории, которую и сегодня в Украине кто-то пытается переписать.

Можно долго анализировать период, начавшийся в 1991 году, но самой трагической ошибкой тогда было полагать, что собственная свобода, обретенная в вихре истории, этим же вихрем и защитит себя. Именно нам — тем, кому в 1991-м было по 18 лет и кто верил в ту элиту, — в 2014 году пришлось собственной кровью исправлять их ошибки. Но были ли это действительно ошибки или просто чей-то план — покажет история.

Именно поэтому пренебрежение защитой и обороной государства стало главными производными факторами, которые в конечном счете и привели к тому, что эта кровавая большая война стала возможной.

Разумеется, любые сложные политические решения принимаются с учетом ситуации, в которой государство находится в конкретный момент. Это необходимо понимать и уважать такие решения. Возможно, действительно, на фоне нестабильности государственных институтов молодого государства стоило пойти на уступки России, чтобы не допустить войны еще тогда — более 30 лет назад.

Но было ли дальновидно при этом массово разоружаться, сокращать расходы на армию, за одни сутки принимать решение о разделе Черноморского флота? Получается, что война не просто откладывалась — происходило планомерное ослабление Украинского государства.

Мы, граждане Украины, не только разоружили собственную армию — мы теряли стратегические заводы, предприятия, научный потенциал, технологические производства. Именно этого сегодня не хватает, чтобы хотя бы выстроить собственную ракетную и противоракетную отрасль.

Война — это тяжелое состояние. И лучше всего, когда политика государства строится на максимальных усилиях по предотвращению эскалации, ведущей к неизбежному. Однако избежать этого можно разными путями. Главное при этом — заботиться об укреплении потенциала, чтобы в критический момент все же иметь возможность защитить себя.

А есть и другой путь — декларировать искренние намерения и стремления, не заботясь о защите и безопасности и идя на конфронтацию, в расчете на то, что войны в конечном счете не случится.

Еще один особый урок — это урок Будапештского меморандума.

Сегодня речь идет не о роли ядерного оружия. Ведь в современном мире технологического прогресса появляются гораздо более дешевые и простые, но не менее смертоносные системы вооружений, которые и будут определять облик будущих войн.

Пример Будапештского меморандума важен тем, что безопасность государства не может основываться исключительно на внешних заверениях или даже гарантиях. Никакие документы не могут заменить собственную способность государства защищать себя. А защитить себя государство может лишь благодаря готовности своего народа к сопротивлению и борьбе — даже длительной.

Я не отвергаю идеи международных союзов и блоков в сфере безопасности, но отдаю себе отчет в том, что польза от них возможна лишь тогда, когда за ними стоят собственная сила, экономическая устойчивость и технологическое превосходство. А объединяться следует с теми, кто строит свою государственную стратегию в сфере обороны на понимании изменений, которые несет миру научно-технический прогресс, и на готовности к ним.

Оценивая десятилетия нашей независимости, нельзя обойти вниманием 2014 год. Начало войны, которую пытались предотвратить не путем усиления, а через разоружение и дрейф в сторону России. Это был очень тяжелый год потерь и боли, но в то же время — и надежды.

Именно тогда, из-за войны, украинское общество продемонстрировало огромный потенциал к самоорганизации и сопротивлению. А еще были люди, которые не побоялись взять на себя ответственность там, где государственные институты не успевали действовать или их просто не было.

В конечном счете общество по-настоящему осознало важность армии, доверие к Вооруженным силам возросло, сами Вооруженные силы начали меняться, а государство было вынуждено сделать безопасность основой национальной политики. Большую войну тогда удалось остановить. И снова, как в далеком 1994 году, именно наша неподготовленность привела к единственно верному на тот момент решению.

Минск преподал еще один урок. Шанс дается один раз.

Именно сейчас нужны решения, а не отложенные проблемы, которые уже невозможно разрешить иначе, как войной. Несмотря на весь трагизм предшествовавшей ситуации, мы получили шанс переосмыслить наши представления и подходы к значению независимости и месту Украины в мире. Месту, которое можно занять, лишь обладая собственной силой.

В конечном счете, дипломатические маневры вокруг попыток вести переговоры с Россией привели к прогнозируемой войне.

Трудно сказать, не являются ли и сегодня ловушкой какие-либо переговоры с Россией, ведь единственный выход — это прекращение огня. Но что уж точно является ловушкой, так это ослабленная, деморализованная и политизированная армия, которая уже не даст шанса выбраться из ловушки переговоров.

Выход из очередной «песчаной бури» 2022 года открыл для нас опыт совершенно новой войны. Мы увидели, что современная война — это уже не только танки, артиллерия и ракеты. Это беспилотные системы, искусственный интеллект, автономные системы управления, анализа и сбора данных, роботизированные комплексы, устойчивая спутниковая связь.

Война стала в чем-то дешевле и доступнее, но при этом — более жестокой. Украина стала одним из главных полигонов военно-технологической революции XXI века и должна была бы стать едва ли не самой мощной державой в мире. Державой, изобретшей новое оружие.

Вот ещё один урок.

Война ускоряет развитие научно-технического прогресса. К несчастью, именно этот прогресс, ежедневно уносящий жизни в том числе и мирных людей, дает кому-то возможность зарабатывать. Так, увы, было всегда. Поэтому никакой маркетинг — каким бы «красивым» он ни был — не заменит настоящей стратегии, основанной на науке и опыте.

Только четко сформулированная политическая цель и разработанные стратегии — в том числе военная — открывают путь к реализации этой цели. А наша цель — это все же ПОБЕДА.

Сопротивление украинского народа подтвердило нашу субъектность и четко демонстрирует необходимость отказа от политики так называемых «серых зон» в системе международных отношений. Мы выходим из статуса «буфера» между Востоком и Западом, в котором нас десятилетиями пытались удерживать и Восток, и Запад.

Но уже сегодня Украина стала эпицентром, с которого начинается формирование новой архитектуры безопасности европейского континента. Вооруженные силы Украины приобрели уникальный опыт ведения полномасштабной технологической войны против превосходящего противника — опыт, которого нет ни у одной армии стран НАТО. Таковы реалии, которые могут отвергать лишь те, кто упорно пытается отрицать современные реалии войны и жить в парадигме сдерживания времен «холодной войны».

Украина стала одним из ключевых субъектов формирования новой европейской архитектуры безопасности. Готовы ли к этому все в Европе — еще один открытый вопрос.

Теперь перед нами встает главный вопрос: как превратить опыт этой войны в долгосрочную систему национальной безопасности? Как нам пройти через эту пустыню — возможно, еще пять лет, — не перессорившись и не растворившись в мире, который уже начинает жить и выстраивать порядок по новой логике: логике чрезвычайно стремительного научно-технологического прогресса.

Для этого необходима продуманная и действенная стратегия развития, в основе которой ключевое место должна занимать БЕЗОПАСНОСТЬ. И да: любой, кто обещает экономический рост и восстановление, пренебрегая ключевым фактором безопасности, — это «пророк», предрекающий нам всем уже известный путь.

Но фактор безопасности — это не только современные Вооруженные силы. Это и подготовка физиков, инженеров, математиков. Это знание истории и сохранение связи со своими корнями как залог выживания нации. Это наш двигатель для выхода из пустыни и построения собственной, добытой кровью независимости.

Украина уже доказала, что умеет бороться. Теперь нам нужно доказать, что мы умеем выживать и побеждать стратегически: не допускать ошибок прошлого, превращать опыт в доктрину будущего, технологии — в экономику, армию — в систему сдерживания, а Независимость — в необратимую историческую реальность.

Нам нужно идти дальше и сделать всё, чтобы на сороковой год независимости Украины мы могли сказать: «Нам уже точно никогда не будет стыдно, ведь мы не остановились в пустыне…»

Валерий Залужный, NV

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