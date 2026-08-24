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Лукашисты расширяют сотрудничество с «Талибаном»

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  • 24.08.2026, 12:21
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Лукашисты расширяют сотрудничество с «Талибаном»

В Минске заговорили о совместных предприятиях и инвестициях.

Делегация из Афганистана, прибывшая в Беларусь, посетила БЕЛАЗ, Национальную академию наук и провела переговоры с лукашистскими чиновниками.

Делегацию возглавил министр сельского хозяйства Афганистана Молви Атаулла Омари. Вместе с ним приехал заместитель министра промышленности и торговли Маулви Ахмадулла Захид.

На БЕЛАЗе талибам показали производство карьерных самосвалов. Обсуждались их возможные поставки для добычи полезных ископаемых, строительства и инфраструктурных проектов в Афганистане.

Представители «Талибана» также встретились с лукашистским министром сельского хозяйства Юрием Горловым и заместителем министра промышленности Денисом Бакеем.

Стороны говорили о создании совместных предприятий в Афганистане, сборке белорусской сельскохозяйственной и промышленной техники, привлечении инвестиций и расширении торговли.

Побывали талибы и в Национальной академии наук. Там обсуждалось сотрудничество в научной сфере и сельском хозяйстве.

О приезде афганской делегации стало известно еще 21 августа. Тогда представители «Талибана» посетили Слуцкий сыродельный комбинат.

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