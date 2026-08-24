Путин загнал Россию в экономическую ловушку Юрий Федоренко

24.08.2026, 12:34

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Юрий Федоренко

Система начинает терять управляемость.

Правда, для выражения этой мысли были использованы более изощренные формулировки, а именно: российская экономика оказалась на пороге исчерпания ресурсов для дальнейшего развития. Об этом говорится в докладе, подготовленном кремлевскими аналитиками под руководством советника Путина Максима Орешкина.

Предложен и выход из сложной ситуации: необходимо, мол, «создать условия для того, чтобы население и бизнес вкладывали средства в экономику».

Что это означает?

Это тот случай, когда смысл скрывается между строк. На самом деле речь не идет об «инвестициях в экономику» — Кремлю нужны средства не для инвестиций в абстрактную экономику, а для латания бюджетных дыр. Это принципиально разные вещи.

Кроме того, «создание условий» на практике может означать замораживание банковских вкладов населения, выдачу облигаций вместо зарплат бюджетникам и т. д.

Что же касается бизнеса, то здесь формула может быть еще более жесткой: государственное рейдерство, национализация предприятий и перераспределение собственности в пользу одного-двух кремлевских кланов.

Что интересно: и российское население, и «болотные» миллиардеры и миллионеры уже активно готовятся к «созданию механизмов». Только за июль «рядовые» вкладчики российских банков вывели в наличные сумму, равную двум годовым бюджетам Московской области (около 1,3 трлн рублей).

Пока это антирекорд, но в августе, вероятно, будет еще один.

Если же говорить о «болотном» бизнесе, то здесь картина вообще эпическая.

Подготовка к «созданию условий для внутренних инвестиций» набирает обороты. Не так давно The Washington Post привела слова представителя российских финансовых кругов: «Все, кто может, пытаются вывести деньги из страны, но делать это становится все сложнее». По данным авторитетного американского издания, из российских банков бесконечным потоком утекают средства на брокерские счета в Казахстане, Кыргызстане и Армении.

Чем больше в Кремле обсуждают тему «создания условий для инвестиций», тем больше средств крупные российские компании выводят в тень из-за угрозы конфискации активов. Это замкнутый круг. Размышления кремлевских экономистов о том, «куда делись деньги и как их вернуть», напоминают стихотворение Омара Хайяма:

Рыба утку спросила: «Вернется ль вода,

Что вчера утекла? Если да, то когда?»

Утка ей отвечала: «Когда нас поджарят,

разрешит все вопросы сковорода».

Силы обороны Украины загнали недоимперию в экономическую ловушку. Даже если Кремль прибегнет к экспроприациям, это не спасет ситуацию в долгосрочной перспективе, а лишь продлит агонию агрессора на несколько месяцев. Признаки реального выхода из кризиса появятся лишь после того, как волна истории сметет путинский режим. Только тогда, на руинах недоимперии зла, коренные народы России начнут строить новую жизнь. Кто-то когда-нибудь будет в них инвестировать, но произойдет это не скоро.

Сейчас Кремль находится на этапе, когда ощущает, что система теряет управляемость. Следующий этап — это ее окончательная потеря, а там — посмотрим.

Мы со своей стороны гарантируем, что будем ускорять крах болотного режима настолько, насколько это вообще возможно. Санкции дальнего действия будут усиливаться, потери врага — расти. Работаем дальше. Слава Украине!

Юрий Федоренко, Facebook

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