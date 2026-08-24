Британия открыла Украине доступ к секретным технологиям ракет 4 24.08.2026, 12:16

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Изменит ли это ход войны?

Великобритания разрешила рассекретить технологии компонентов крылатых ракет SCALP/Storm Shadow, чтобы Украина и Франция смогли наладить их производство на украинской территории. Киев и Париж рассчитывают запустить линию уже до конца года, сообщает CNN (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет о ракете дальностью до 550 километров, способной поражать укрепленные и подземные объекты. Украина уже применяла Storm Shadow против российских целей, а запускать такие ракеты могут украинские Су-24 и французские Mirage 2000. На маршруте боеприпас летит на малой высоте, что затрудняет его обнаружение средствами ПВО.

«Поддержка Украины со стороны Великобритании будет долгосрочной», — заявил премьер-министр Великобритании Энди Бернем.

При этом новая инициатива не решает одну из главных проблем Киева — нехватку средств противовоздушной обороны. Украинские военные испытывают дефицит ракет для комплексов Patriot, из-за чего некоторые батареи вынуждены простаивать. Запросы Киева на организацию производства Patriot в Украине и передачу американских Tomahawk пока не получили желаемого результата.

Запуск производства Storm Shadow в Украине не даст мгновенного эффекта. Даже после старта сборки потребуется несколько лет, чтобы выйти на значительные объемы.

Одновременно Киев развивает собственные дальнобойные системы. В частности, украинская ракета FP-5 Flamingo, по заявленным характеристикам, способна поражать цели на расстоянии до 3000 километров. Это расширяет возможности Украины наносить удары по объектам глубоко в российском тылу.

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