Кремль ошибся в главном 77 24.08.2026, 13:05

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Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Независимости.

В День Независимости Украины президент Владимир Зеленский поздравил украинский народ с праздником. В обращении он заверил, что Россия не получит Донбасс без боя, помогать Кремлю «сэкономить» полмиллиона своих солдат никто не будет.

Президент говорил о мужестве украинцев на передовой и в тылу, о единстве, которое демонстрирует украинский народ, а также о том, что Украина непременно обретет справедливый мир. Видеопоздравление появилось в Telegram-канале главы государства.

Зеленский — о главной ошибке Путина

Глава государства подчеркнул: сейчас, после многих лет войны с Россией, День Независимости приобрел особый «привкус»: каждый украинец точно знает, что он не один, что украинский народ – это сила, способная в бою добыть победу и свое будущее.

Российский диктатор Владимир Путин, уверенный в могуществе своего государства, полагал, что быстро покорит Украину. Но допустил роковую для него ошибку.

«Во всех своих планах в отношении Украины Путин ошибся в главном. Враг рассчитывал наши ресурсы, склады, нашу технику, но не учел самое главное: людей – главное достижение Независимости Украины. Людей, из которых состоит наше государство. Которые берут на себя ответственность. Которые не хотят, чтобы здесь была Россия, и которые отстаивают мир и независимость», – подчеркнул Зеленский.

Он вспомнил о сотнях тысяч добровольцев, которые без колебаний взяли в руки оружие, чтобы защищать свою страну и свой народ.

«Сотни тысяч имен, судеб, характеров держат фронт, держат нашу Независимость. Я благодарю всех наших воинов, которые все эти годы, все эти дни и прямо сейчас, в этот момент ведут бой, чтобы Украина жила. Вы защитили нашу столицу, вы освободили Киевскую, Харьковскую и Херсонскую области. Вы не сдаете наш Донбасс, вы не сдаете Украину. Вы – лучшие защитники и защитницы. Вы – лучшая армия Европы. Точка. И это чистая правда, потому что наша армия опирается не только на доктрины и стандарты, но и имеет сердце – сердце, которому не нужен дополнительный приказ, чтобы проявить смелость», – подчеркнул он.

Глава государства подчеркнул: россияне считали украинцев «младшим братом», но война показала, насколько глубока пропасть между нашими народами и насколько россиянам чужды те черты, которые делают украинцев украинцами.

Украинский ОПК стремительно развивается, а Россия начала гореть

Украинский оборонно-промышленный комплекс президент назвал «великаном, который круглосуточно закаляет Независимость». Но впереди еще очень много задач.

«Мы должны делать больше. Десятки тысяч НРК выполняют сверхопасные миссии на фронте и уже спасли тысячи солдат. Но мы должны делать больше. Наши морские дроны в деле: у врага был флот, а теперь он превращается в металлолом. Но мы должны топить больше. Наши мидлстрайки разрушают их логистику. Наша дальность удара сокращает их доходы. Тысячи наших ударов по объектам уже видели Москва, Туапсе, Тула, Рязань, «Оленья», Омск, еще десятки точек, куда уже долетела наша украинская справедливость. Такой справедливости Россия должна видеть больше. «Фламинго» должны быть не редким видом, а массовой «птицей». Они должны «зимовать» в России», – сказал он.

Зеленский поблагодарил всех, кто все эти годы неустанно трудится на предприятиях ОПК. И напомнил: перед ними стоит задача – не дать Путину реализовать его ставку на баллистический террор. В приоритете – собственная антибаллистика.

«Украина это сделает. Украина уже решала задачи, которые вначале казались непобедимыми. Вспомните день, когда на Киев впервые летело 40 «Шахедов». Кто-то кричал, что это конец, а кто-то искал и находил решение. Сейчас мы сбиваем более 90% «Шахедов». Россия перешла на реактивные ракеты. Мы сбиваем уже и их, но должны делать это массово. То же самое должно быть с «бандеролями», то же самое должно быть с их баллистикой. Украина для этого делает все. И сделает. Потому что уже не раз доказывала: наше упорство им не по калибру», – добавил он.

Украина не отдаст врагу Донбасс

Зеленский заявил, что «Путин застрял в прошлом» – и до сих пор считает, что отпора от Украины он не получит.

«Такой Украины нет нигде, нигде уже, кроме его «папочек с докладами». Наше государство давно другое. Не наблюдатель, а игрок. Не жертва, а боец. Мы не дадим им перехватить инициативу, обмануть Европу и весь мир, что нужно просто отдать Донбасс, и все быстро закончится. Иллюзий нет. Доверия к ним нет. Экономить Кремлю полмиллиона солдат мы не будем. Россия постоянно переносит даты, когда вот-вот, и точно возьмут всю Донецкую область. Будет переносить и в дальнейшем. Украина другая и своего не отдает», – подчеркнул он.

В России сейчас готовятся к возможной мобилизации, но и Украина не сидит, сложив руки.

«Действуем. Должны укреплять армию, иметь все необходимое для обороны. Воины должны быть обеспечены и оснащены всем, чтобы пополнение вражеской армии превращалось в удобрения для нашей земли», – подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул: Путин рассчитывает на усталость украинцев, украинцы же помнят, что он смертен и уже довольно немолод.

«Вы хотели захватить всю нашу Украину, всю нашу землю, но вместо этого лишились своих НПЗ, флота, своих доходов и целого поколения, которое отправили на мясорубку. Вы хотели, чтобы нас не было на карте, теперь вас нет в международной повестке дня будущей цивилизации. Двадцать семь лет глава России говорит о величии, а Россия стоит в очередях за бензином», – перечислил поражения агрессора Зеленский.

Зеленский обратился к союзникам

«Мы должны быть едиными и дожать их. Украина , Европа, Америка, мир. Я рад, что у Штатов исчезли все иллюзии относительно того, действительно ли Россия хочет закончить эту войну. Я верю, что у Америки исчезнут все противоречия и фобии в отношении России. Надо сажать «руских» за стол переговоров. Надо наконец ввести санкции, после которых они завоют. Нужно дать Украине все, что заставит их закончить войну. И это возможно», – подчеркнул президент.

Он напомнил: практически каждое решение о выделении Украине тех или иных западных вооружений также проходило путь от «невозможно» через «очень сложно» и «не так быстро» – и до решения о передаче оружия.

И сегодня Украина нуждается в помощи союзников, чтобы закончить войну.

«Мы не просим воевать за нас. Дайте Украине все, чтобы остановить эту войну, чтобы остановить ее быстрее, чем Путин успеет начать следующую. Чтобы этого не произошло, нужно действовать совместно. Европа должна быть Европой. Объединенной, амбициозной, смелой. Китай больше не должен молчать. Когда кто-то наряжается в костюм моряка и пилотку и, плохо произнося некоторые слова, говорит о ядерном ударе, Китай должен реагировать, должен охлаждать пыл. Китай должен доказывать свои амбиции стать одним из мировых лидеров не только в экономическом и технологическом плане, но и в цивилизационном плане – давая понять, что никакие диктаторы не должны угрожать планете своими устаревшими боеголовками», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина и мир вместе способны остановить агрессора.

«Мы помним каждого, кто был с нами в самые тяжелые времена. Мы верим в каждого, кто с нами и впредь. Эта дружба сегодня – также проявление лучших человеческих качеств, присущих Украине и ее партнерам. И поэтому ничто не поколеблет коалицию, которую Украина собрала вокруг себя. Людей на стороне Украины больше. Стран на стороне правды больше. И таких друзей у Украины бесчисленное множество, и нет в мире ни одной аллеи, которая вместила бы имена всех, у кого украинское сердце. Всех, кто сейчас с Украиной, с нашей армией, с нашим народом. И все это не благотворительность, не милосердие, а достижение нашего государства. Украины, которая давно не просит, а Украины, которая предлагает, мотивирует, объединяет. Которая хочет мира. Очень. И которая его добьется», – отметил глава государства.

Президент в заключение обратился к украинскому народу с напоминанием: 35 лет назад украинцы добились восстановления независимости. Их потомки сейчас борются за то, чтобы ее сохранить.

«За эти 35 лет мы слышали немало прогнозов насчет нас, насчет себя. И почти все не сбылось. Говорили, что государства не будет, что мы не выдержим потрясений, а 24 февраля – что продержимся считанные дни. А мы держимся все это время – время войны за независимость», – сказал президент.

«Борьба за нее, борьба за свободу всех прошлых поколений была настолько отчаянной, что некоторые в мире называли нас: «Сумасшедшие». Украинцы же всегда делали все, чтобы однажды сказать: «Боже! Мы свободны!» Тридцать пять лет назад этот день наступил. И день, когда в Украине воцарится мир, тоже наступит. Все мы люди, всем нам хочется жить не в «исторические», а просто в тихие, спокойные, безопасные времена. В мирной Украине. Которая смогла. Которая выстояла. Сохранила себя и свою Независимость. За это и боремся. За это и стоим. С верой друг в друга, в наши Силы обороны, в наше государство!» – призвал Зеленский.

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