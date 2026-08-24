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«Генералы НАТО аплодируют стоя»

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  • 24.08.2026, 19:00
  • 19,068
«Генералы НАТО аплодируют стоя»
Юрий Игнат

Игнат рассказал, на каких самолетах воюют украинские пилоты.

Украинские пилоты за короткое время успешно освоили западную технику, предоставленную западными партнерами – мастерство украинцев вызывает восхищение военных НАТО. Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Воздушные силы ВСУ были созданы в 2000-х годах и, по словам Игната, в настоящее время представляют собой мощную составляющую Вооруженных сил Украины, имеющую на вооружении различные средства. В частности, речь идет о комплексах иностранного производства, но одновременно применяются и средства советских времен. Также имеются гибридные варианты применения.

Как добавил Игнат, ВВС Украины имеют на вооружении зенитно-ракетные комплексы «Куб» и самоходные зенитно-ракетные комплексы «Бук», а также FrankenSAM – ЗРК, созданный совместно с американскими коллегами.

Из самолетов применяются Су-25, Су-24, Су-27, МиГ-29 – как по воздушным, так и по наземным целям.

«Что касается самолетов, здесь, конечно, и Mirage, и F-16, которые демонстрируют серьезные показатели по сбиванию именно крылатых ракет, а также – реактивных БПЛА и баражующих боеприпасов «Бандероль», – сказал Игнат.

Он также объяснил, каким образом украинским военным удалось быстро освоить западные технологии – самолеты и системы ПВО.

«Потому что мы оказались один на один с огромным государством-агрессором, с настоящими империалистами, которые не оставят от Украины ни живого места, если мы не будем защищаться. Другого выбора у нас не было. И благодаря тому энтузиазму, патриотизму, нестандартным решениям, воле к победе… – благодаря нашим людям – был освоен огромный спектр западной техники, на освоение, обучение и применение которой по всем стандартам должны уйти годы. На это у нас времени не было...», – подчеркнул руководитель управления коммуникаций.

По его словам, украинские военные имели лишь опыт работы на советских системах, еще до полномасштабного вторжения приобретали опыт перехвата крылатых ракет над Черным морем, участвовали в крупных учениях, в частности в летно-тактических. Во время последних пилоты проходили подготовку по уклонению от удара, перехвату ракет противника и т. п. Благодаря таким учениям украинцы были готовы к отражению массированных ударов, добавил Игнат.

«Затем освоение западной техники уже не представляло для нас сложности. Несколько месяцев для Patriot или других наземных систем. А для авиации, для F-16 – около полугода… То, что они (украинские пилоты, – УНИАН) сейчас делают, – пилоты и генералы НАТО аплодируют стоя», – подчеркнул Игнат.

Он пояснил, что F-16 по меркам западных специалистов уже считается устаревшей техникой, и украинским пилотам очень хотелось бы получить на вооружение более современные самолеты.

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