Армения в ближайшее время подаст заявку на вступление в ЕС

Армения в ближайшее время подаст заявку на вступление в ЕС2
- 24.08.2026, 12:47
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Всенародный референдум по этому вопросу состоится после согласования дорожной карты с Брюсселем.
Армения в ближайшее время официально подаст заявку на членство в ЕС. Всенародный референдум по этому вопросу состоится после согласования дорожной карты с Брюсселем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время выступления в парламенте.
По словам главы армянского правительства, процесс евроинтеграции требует объемной подготовительной работы, поэтому подготовка к общенациональному плебисциту начнется только после прохождения обязательных процедурных этапов.
Премьер-министр подчеркнул, что референдум по вступлению в ЕС состоится после соблюдения четкой последовательности действий. Сначала Ереван официально подаст заявку, после чего получит реакцию и оценку от Брюсселя, а затем состоится согласование общей дорожной карты действий.
При этом конкретных сроков подачи официальных документов глава правительства пока не назвал.
Учет внешнеполитического контекста
Пашинян подчеркнул, что решение о движении в Евросоюз принимается с учетом внешнеполитического контекста и консультаций с партнерами по ЕАЭС.
«Для проведения референдума Армения должна обратиться с официальной заявкой на вступление в ЕС. Это процесс, который требует объемной работы. И в ближайшее время мы приступим к этому процессу, особенно прислушиваясь к призывам наших коллег по ЕАЭС», - заявил он.
В последние годы Ереван последовательно углубляет сотрудничество с Европейским Союзом на фоне замораживания отношений с блоком ОДКБ.
Выступая в парламенте, Пашинян подчеркнул, что Армения не намерена возвращаться в ОДКБ в ближайшие пять лет. Он также добавил, что будет «очень доволен», если в ОДКБ примут решение исключить страну из блока.