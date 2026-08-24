Беларусь готовится к безвизу с одной из самых закрытых стран мира 17 24.08.2026, 12:58

9,114

Фото: Shutterstock

Документ могут подписать уже в ближайшее время.

В ближайшее время Беларусь может подписать соглашение о безвизовых поездках с Северной Кореей. Документ уже готов, осталось решить технические нюансы. Об этом рассказал министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в эфире пропагандистского телеканала «Беларусь 1». Не так давно он сам провел там отпуск.

По словам Максима Рыженкова, «Северная Корея — колоритная, традиционная, интересная страна». В этот раз министру удалось посмотреть не только Пхеньян, но и город Вонсан и курорт Кальма. Но не обошлась поездка и без рабочих задач:

— Состоялась встреча у меня с министром иностранных дел КНДР. С ней мы обсудили вообще весь комплекс двусторонних отношений, в том числе договорились о ближайших контактах по линии МИД и как раз о подписании ряда соглашений, в том числе вот этого важного соглашения о безвизовых поездках граждан.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com