Беларусь готовится к безвизу с одной из самых закрытых стран мира

Беларусь готовится к безвизу с одной из самых закрытых стран мира17
- 24.08.2026, 12:58
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Документ могут подписать уже в ближайшее время.
В ближайшее время Беларусь может подписать соглашение о безвизовых поездках с Северной Кореей. Документ уже готов, осталось решить технические нюансы. Об этом рассказал министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в эфире пропагандистского телеканала «Беларусь 1». Не так давно он сам провел там отпуск.
По словам Максима Рыженкова, «Северная Корея — колоритная, традиционная, интересная страна». В этот раз министру удалось посмотреть не только Пхеньян, но и город Вонсан и курорт Кальма. Но не обошлась поездка и без рабочих задач:
— Состоялась встреча у меня с министром иностранных дел КНДР. С ней мы обсудили вообще весь комплекс двусторонних отношений, в том числе договорились о ближайших контактах по линии МИД и как раз о подписании ряда соглашений, в том числе вот этого важного соглашения о безвизовых поездках граждан.