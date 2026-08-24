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Беларусь готовится к безвизу с одной из самых закрытых стран мира

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  • 24.08.2026, 12:58
  • 9,114
Беларусь готовится к безвизу с одной из самых закрытых стран мира
Фото: Shutterstock

Документ могут подписать уже в ближайшее время.

В ближайшее время Беларусь может подписать соглашение о безвизовых поездках с Северной Кореей. Документ уже готов, осталось решить технические нюансы. Об этом рассказал министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в эфире пропагандистского телеканала «Беларусь 1». Не так давно он сам провел там отпуск.

По словам Максима Рыженкова, «Северная Корея — колоритная, традиционная, интересная страна». В этот раз министру удалось посмотреть не только Пхеньян, но и город Вонсан и курорт Кальма. Но не обошлась поездка и без рабочих задач:

— Состоялась встреча у меня с министром иностранных дел КНДР. С ней мы обсудили вообще весь комплекс двусторонних отношений, в том числе договорились о ближайших контактах по линии МИД и как раз о подписании ряда соглашений, в том числе вот этого важного соглашения о безвизовых поездках граждан.

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