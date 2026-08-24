Акции Оzon обвалились на Московской бирже почти на 30% 1 24.08.2026, 13:41

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После ударов ВСУ по складам.

Акции Ozon, второго крупнейшего российского маркетплейса, занимающего более четверти рынка электронной коммерции в стране, обвалились на Московской бирже в понедельник после того, как компания сообщила о серии ударов БПЛА по своим складам.

В моменте бумаги Ozon падали на 27%, до 2112,5 рубля за штуку — самого низкого уровня с августа 2023 года. За минут компания лишилась 185 млрд рублей капитализации, или $2,2 млрд, после чего биржа приостанавливала торги и вводила режим дискретного аукциона. На 12.40 мск Ozon сократил падение до 19,3% за день. С начала года компания подешевела на 47%, или 376 млрд рублей в пересчете на рыночную стоимость.

По данным самой Оzon, за последние три дня от БПЛА пострадали шесть ее складов: на выходных дроны ударили по объектам в в Самаре и Оренбурге, а в ночь на понедельник атакам подверглись логистический центр ‌в поселке Энем в пригороде Краснодара, и в Махачкале, где возник пожар и несколько человек пострадали. Склады Ozon в Адыгейске и Невинномысске были эвакуированы из-за угрозы атаки БПЛА, но сами объекты и товары внутри, по заявлению Оzon, не пострадали.

Вслед за Ozon на 12,4% упали акции АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова: они опустились до минимумов с 2014 года — 7,56 рубля за штуку. «Система» владеет крупной долей Ozon, поэтому снижение капитализации маркетплейса автоматически отражается на стоимости активов, отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов.

Падение Ozon, новая волна атак на логистическую инфраструктуру и усиление геополитических рисков потянули за собой весь рынок, констатирует он. Индекс Мосбиржи, включающий акции 46 крупнейших российских компаний, снижается на 2,5%, до 2081 пункта. Новая волна снижения на рынке акций может привести к обновлению годовых минимумов, пишут аналитики ПСБ.

Ozon может приостановить выплату дивидендов, не исключает аналитик БКС Андрей Шаров. Ущерб от атак на операционную деятельность Ozon пока не ясен, подчеркивает он. Wildberries, бизнес которой по обороту в 1,5 раза превышает Оzon, понесла только прямые убытки на несколько сотен миллиардов рублей, а вместе с потерями продавцов и уничтоженными товарами ущерб от атак на ее инфраструктуру может достигать около 1 трлн рублей.

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