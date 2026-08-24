В России поражен завод-производитель топлива для «Ураганов», «Смерчей» и «Торнадо-С» 2 24.08.2026, 14:09

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Комбинат находится в Ростовской области.

В ночь на 24 августа Силы обороны Украины поразили предприятие российского военно-промышленного комплекса в Ростовской области. Речь идет о заводе, который производит твердое ракетное топливо для боеприпасов к «Ураганам», «Смерчам» и «Торнадо-С».

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Telegram.

В ночь на 24 августа Силы обороны Украины поразили федеральное казенное предприятие «Комбинат «Каменский» в Каменск-Шахтинском Ростовской области РФ. После удара на территории объекта зафиксировали пожар.

Что производит завод

«Комбинат «Каменский» является предприятием российского военно-промышленного комплекса. Завод специализируется на производстве твердого ракетного топлива.

Как отмечается, его продукция используется для боеприпасов реактивных систем залпового огня «Ураган», «Смерч» и «Торнадо-С».

Кроме того, предприятие производит твердое ракетное топливо для ряда других ракетных комплексов и авиационных средств поражения.

Степень повреждения предприятия пока уточняется. В Силах обороны заявили, что работа по поражению ключевых объектов противника продолжается.

Что еще поразили ВСУ в ночь на 24 августа

Силы обороны Украины в ночь на 24 августа поразили три крупных логистических комплекса российского маркетплейса Ozon, расположенных в Адыгее, Ставропольском крае и Дагестане.

Речь идет о центрах в Энеме площадью около 91,2 тыс. кв. м, Невинномыске - около 93,5 тыс. кв. м и Тюбе - примерно 130 тыс. кв. м. После сообщений об ударах акции Ozon резко снизились.

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