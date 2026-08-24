закрыть
27 августа 2026, четверг, 15:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России поражен завод-производитель топлива для «Ураганов», «Смерчей» и «Торнадо-С»

2
  • 24.08.2026, 14:09
  • 2,608
В России поражен завод-производитель топлива для «Ураганов», «Смерчей» и «Торнадо-С»

Комбинат находится в Ростовской области.

В ночь на 24 августа Силы обороны Украины поразили предприятие российского военно-промышленного комплекса в Ростовской области. Речь идет о заводе, который производит твердое ракетное топливо для боеприпасов к «Ураганам», «Смерчам» и «Торнадо-С».

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Telegram.

В ночь на 24 августа Силы обороны Украины поразили федеральное казенное предприятие «Комбинат «Каменский» в Каменск-Шахтинском Ростовской области РФ. После удара на территории объекта зафиксировали пожар.

Что производит завод

«Комбинат «Каменский» является предприятием российского военно-промышленного комплекса. Завод специализируется на производстве твердого ракетного топлива.

Как отмечается, его продукция используется для боеприпасов реактивных систем залпового огня «Ураган», «Смерч» и «Торнадо-С».

Кроме того, предприятие производит твердое ракетное топливо для ряда других ракетных комплексов и авиационных средств поражения.

Степень повреждения предприятия пока уточняется. В Силах обороны заявили, что работа по поражению ключевых объектов противника продолжается.

Что еще поразили ВСУ в ночь на 24 августа

Силы обороны Украины в ночь на 24 августа поразили три крупных логистических комплекса российского маркетплейса Ozon, расположенных в Адыгее, Ставропольском крае и Дагестане.

Речь идет о центрах в Энеме площадью около 91,2 тыс. кв. м, Невинномыске - около 93,5 тыс. кв. м и Тюбе - примерно 130 тыс. кв. м. После сообщений об ударах акции Ozon резко снизились.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук