«Добро пожаловать в 2010 год»7
- 24.08.2026, 14:38
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С интернетом в 1 Мбит/с.
Практически каждый день в соцсетях появляются жалобы белорусов на проблемы с доступом в интернет.
«Вот и закончилась цивилизация — добро пожаловать обратно в 2010 год с интернетом в 1 Мбит/с, — пишет в Threads. — Сначала интернет начал ограничивать A1, теперь к нему присоединился МТС.
Раньше уверяли, что ограничений не будет — достаточно просто подключить их услуги за дополнительную плату. Теперь все сводится к «недобросовестному использованию интернета». То есть кнопка, которая вроде бы снимает ограничения, есть, но при этом существует лимит в 100 ГБ в месяц».
Многие пользователи соцсети подтвердили эту информацию. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Невозможно даже в банкинг зайти на МТС.
— После 100 гигабайтов скорость 1мб/с.
— Самое интересное, эти 100 гб были в 2010 году, потребности за 16 лет выросли минимум в 10 раз, то есть сейчас 100 гб в 2010 весят как минимум один терабайт, то есть в 10 раз больше.
— Использовал 100 ГБ — и все, снова здравствуй, 2010-й. Как при таких условиях жить людям, которые находятся на дачах или в деревнях, где нет Белтелекома и других альтернативных вариантов подключения?