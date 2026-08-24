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«Озоновая» дыра

  • Лев Владимиров
  • 24.08.2026, 15:18
  • 4,182
«Озоновая» дыра
Фото: Exilenova+

Рассказами о российском народе эпохи «СВО» можно собирать аншлаги.

Разгром украинскими БПЛА 22 августа крупнейшего в РФ логистического центра «Озон» для самарцев оказался страшнее мобилизации. Деградировавшее за годы путинского правления население имело гарантированные властью ништяки: дешевый алкоголь, детские пособия для яжматерей (большинство из которых: ватники-понаехи) и покупки в масс-маркетах «Валдберис» и «Озон».

Многие россияне мнили себя успешным мидл-классом, покупая низкопробные одежду и продукты в сетевых ритейлах. Население возбуждала сама процедура – важно придти в пункт выдачи заказов и, презрительно смотря на работников ПВЗ, выбирать из ярких товаров. Которые, по сути, были китайской «палью» на уровне ассортимента известного магазина «Фикс-Прайс». Посмотрите: в российском интернете масса видеообзоров товаров из «Валдберис» и «Озона». Причем товары покупатели преподносят как элитные. При этом счастливые обладатели «Ролекса» за 599 рублей или джинсов «Levi'S» за 1999 рублей не задаются вопросом: почему эти часы через полгода рассыпаются на детали, а джинсы через то же время протираются до дыр. Главное: блеснуть в интернете и (что еще важнее!) похвалиться перед друзьями-приятелями «престижной» покупкой. Сомнительное качество товаров – по барабану. Понты для русского человека – главное!

Знакомые, у которых ребенок погиб на «СВО», оплакивают разгромленный в городе Чапаевске логистический центр «Озона». Типа, много товаров не приобрели. Деньги на покупки – выплата за погибшего на «СВО». Причуды семейных бюджетов россиян не объяснит даже гений экономики, профессор Липсиц.

Бывшие ученики, работающие в точках «Озона» в Самаре пишут, что бизнес накрылся, пока из Китая не привезут новые партии товара. Одновременно из России в зону «СВО» прибывают новые партии пушечного мяса, брошенного на войну за амбиции Кремля. Это СВОе, не китайское – с пушечным мясом перебоев не бывает.

Россия: контактный зоопарк. «Озоновая» дыра страшнее мобилизации. Потребление (даже дешевых китайских товаров) давно затмило у орков человеческие качества.

В Израиле ежедневно другими глазами смотрю на социум. Здесь другие люди. Здесь каждый человек: личность. Нищий араб на улице, хасид в старинной лавке в Тегеране, пассажиры общественного транспорта – каждый имеет свою точку зрения и уважает чужое мнение. Похожие люди были в СССР. Посмотрите начало фильма «Служебный роман» (снятого самарцем Эльдаром Рязановым) где герои едут на работу. В каждом человеке угадывается личность. Даже коммунисты стремились создать из населения homo sapiens, человека мыслящего.

Путинский режим создал стадо животных, не умеющих самостоятельно мыслить, воспринимающих передовицы «соловьиного помета» с пропагандистского ТВ как непререкаемую истину.

С таким народом очень трудно было коммуницировать в РФ. Народ даже раздражал. Постоянно приходилось выступать на родительских собраниях. Это панибратство, когда на учителей родители учеников смотрели как на обслугу. Эти похлопывания по плечу, издевательские реплики: «ну, ты чего, Лева, в одних джинсах и кроссовках, новые подарить?» Школа в люмпенском районе, народ так себе.

Сейчас в Израиле в памяти всплывают новые и новые картинки бытового хамства, жлобства, антисемитизма из Раши. В России считал это само собой разумеющимся. В Израиле понял – за такое в приличном обществе дают по морде.

Самый нейтральный пример. В «хрущевке» четыре квартиры на этаже. Соседи, подметая мусор, собирали его не в совок, а заметали под двери соседей по этажу. Это обычная практика на каждом этаже в каждой «хрущевке» в России. Менталитет? Ловил соседей на этом, лыбились в лицо, отказываясь сознаваться в содеянном. Или отвечали: «ну и что? Ты мне тоже можешь мусор под дверь заметать». Возможно европейское общество с таким населением?

Другой пример. Перед эмиграцией был в МФЦ. В офисе охранник. Взял талон. На табло загорелся номер моего талона. Подхожу с документами к окну. Тут же нагло, без очереди, не обращая внимания на охранника, к этому же окну подходят две ватницы лет по семьдесят. Чиновница в окне занята моими документами. Товарки нагло лезут: «мы спросить». Интеллигентно поясняю, что они вне очереди. Не слышат. Кричу: «охрана!» Охранник, судя по физиономии, ватник с деревни, делает вид, что не замечает. Мне надоедает наглость ватниц и в лицо им высказываю: «оборзели? Куда прете? Пинка не дать для скорости?» Разговор на понятном языке орки поняли мгновенно и ретировались. Правда, у входа в МФЦ пытались оскорбить, сказав: «такой умный? Жиденок?» На что были посланы фразой: «вон отсюда, холопы!» Для пущей убедительности закрепил эффект ненормативной лексикой. А ведь где-то эти ватницы работали. Возможно, даже когда-то были людьми.

Мой друг, известный израильский (российский) юморист сказал, что с рассказами о российском народе эпохи «СВО» можно собирать аншлаги. Такие истории в Самаре были везде и всюду. Страна, глубинный народ которой в своей борзости переходит границы, оскорбляя по национальному признаку, перестает быть людьми, не имеет будущего. Может, поэтому агрессия ватников находит применение в топке котла «СВО"? Иначе чем объяснить маниакальное желание россиян убивать тех, кто успешнее, умнее, цивилизованнее?

В российской школе давно исчезло уважение и благоговение к учителям. Годы войны с Украиной добавили необходимость психологической реабилитации учеников, родители которых погибли на «СВО» или вернулись домой калеками. Истерия, агрессивность, злоба: основные маркеры поведения детей из таких семей. По неофициальному указу Минобразования РФ педагоги не должны выделять асоциальное поведение детей из таких семей. Наоборот: нужно даже скрывать случаи такого поведения. Для лучшей статистики. Потом удивляемся про всплеск подростковой преступности, про случаи расстрелов школьниками одноклассников. Такие случаи в РФ с нынешними профнепригодными кадрами будут расти как снежный ком. Может, педагоги думают, что агрессивное большинство учащихся пойдет воевать в Украину?

Неудивительно, что количество военизированных классов в школах РФ растет: орки привыкли к дрессировке и муштре по принципу зоны. Страна будет, как у Довлатова в «Комедии строгого режима», вернувшись к всеобщему новосталинскому ГУЛАГу, закрепленному после сентябрьских выборов всеобщей мобилизацией.

Бывшая соседка по «хрущевке» написала, что после долга за коммуналку в сто тысяч, к ней пришли рекруты по мобилизации и стали уговаривать отправить мужа на «СВО», обещая погашение долгов. Соседка, безработная много лет, раздумывает: муж перебивается случайными заработками, может, и правда, так лучше будет? Глава семейства, узнав о перспективе рекрутерства, пригрозил жене разводом и что как Есенин «бродягой пойдет по Руси».

Писатель Владимир Сорокин в одной из своих книг бытоописал будущее жителей московских небоскребов, которые будут с печками-буржуйками после апокалипсиса.

Самарцы, оставшиеся в РФ, потихоньку начинают прозревать – новые розовые очки на «Озоне» им не купить. Продукты дорожают. Медицина нищает, детей в 10 класс брать не хотят, в вузы поступают по квотам участники «СВО» и их дети. Правда, пенсионерам-силовикам и бывшим бюджетникам в сентябре выплатят двойную пенсию. Соцработники, как рассказала Сара Исааковна, уже намекают: проголосовать в благодарность за двойную пенсию на выборах нужно будет за партию с двойным дном. Ватникам не привыкать идти на сделки с совестью. Это проще пареной репы, если душа не стоит пары кирзовых сапог.

Лев Владимиров, kasparovru.com

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