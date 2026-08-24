Иранский риал рухнул до исторического минимума 4 24.08.2026, 15:52

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США готовят для Тегерана «экономический день Д».

Падение иранского риала до исторического минимума стало одной из главных причин массовых протестов в конце 2025 – начале 2026 годов, завершившихся их силовым подавлением и массовыми казнями. Дональд Трамп, который тогда обещал протестующим помощь, теперь готовит жесткие санкции. Его министр финансов Скотт Бессент назвал их «экономическим днем Д», проведя аналогию с высадкой союзников в Нормандии в июне 1944 года.

На этом фоне риал установил новый антирекорд. Его курс на черном рынке упал примерно до 2 млн риалов за доллар США, сообщает Bloomberg. В конце декабря, когда начались протесты, за доллар давали около 1,45 млн риалов – к тому моменту курс опустился уже на 60% после 12-дневной войны с Израилем в июне 2025 года.

Экспорт нефти «практически прекратился», заявил на прошлой неделе председатель Центрального банка Ирана Абдолнасер Хеммати. В результате морской блокады США загруженные иранские танкеры не могут покинуть Персидский залив, за пределами которого их ждет целый флот пустых судов, отмечает Bloomberg. Около Малайзии, где традиционно иранская нефть перегружается для поставок китайским НПЗ, сейчас находятся танкеры с 40 млн баррелей, но из них, по данным Kpler, еще не проданы лишь 4 млн – это всего на два супертанкера.

Объединенные Арабские Эмираты, которые были одним из основных торговых партнеров Ирана, на прошлой неделе приостановили все финансовые операции с ним.

Бессент пообещал представить новую программу санкций в понедельник. По его словам, это будет план «крупнейшей скоординированной экономической изоляции в мировой истории». Бессент написал в Financial Times:

— Президент Дональд Трамп и подавляющая мощь наших вооруженных сил существенно подорвали военный потенциал Ирана и ослабили его ядерную программу. Теперь мы вступаем в завершающую стадию. Занимается рассвет экономического «дня Д» — величайшего в истории финансового наступления.

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