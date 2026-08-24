Белоруска превратила опору ЛЭП в произведение искусства

Белоруска превратила опору ЛЭП в произведение искусства6
- 24.08.2026, 16:03
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На столбе появился белорусский национальный орнамент.
Пользовательница Threads lipunyusha показала, как она преобразила опору линии электропередач возле своего дома.
«Жутко бесила эта опора возле ворот, потому решила ее украсить, - пишет она, комментируя видео, которое опубликовала в соцсети. - Первый кадр — не совсем до, я сначала содрала кучу объявлений, а уже потом сообразила снять видео. Как вам?»
Автор видео подчеркнула, что нарисованные ей элементы орнамента не перекрыли цифры и буквы, которые были нанесены на столб электриками.
«Столб внезапно обнаружил в себе белорусские корни», — прокомментировал видео один из пользователей соцсети.