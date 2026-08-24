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Белоруска превратила опору ЛЭП в произведение искусства

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  • 24.08.2026, 16:03
  • 4,320
Белоруска превратила опору ЛЭП в произведение искусства

На столбе появился белорусский национальный орнамент.

Пользовательница Threads lipunyusha показала, как она преобразила опору линии электропередач возле своего дома.

«Жутко бесила эта опора возле ворот, потому решила ее украсить, - пишет она, комментируя видео, которое опубликовала в соцсети. - Первый кадр — не совсем до, я сначала содрала кучу объявлений, а уже потом сообразила снять видео. Как вам?»

Автор видео подчеркнула, что нарисованные ей элементы орнамента не перекрыли цифры и буквы, которые были нанесены на столб электриками.

«Столб внезапно обнаружил в себе белорусские корни», — прокомментировал видео один из пользователей соцсети.

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