Белоруска превратила опору ЛЭП в произведение искусства 6 24.08.2026, 16:03

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На столбе появился белорусский национальный орнамент.

Пользовательница Threads lipunyusha показала, как она преобразила опору линии электропередач возле своего дома.

«Жутко бесила эта опора возле ворот, потому решила ее украсить, - пишет она, комментируя видео, которое опубликовала в соцсети. - Первый кадр — не совсем до, я сначала содрала кучу объявлений, а уже потом сообразила снять видео. Как вам?»

Автор видео подчеркнула, что нарисованные ей элементы орнамента не перекрыли цифры и буквы, которые были нанесены на столб электриками.

«Столб внезапно обнаружил в себе белорусские корни», — прокомментировал видео один из пользователей соцсети.

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