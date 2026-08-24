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Литва усилила воздушную оборону после предупреждения разведки США

  • 24.08.2026, 16:45
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Литва усилила воздушную оборону после предупреждения разведки США

В районе Вильнюса развернули комплекс NASAMS.

Вооруженные силы Литвы усилили защиту воздушного пространства в районе Вильнюса, развернув зенитный ракетный комплекс средней дальности NASAMS, сообщает LRT.

Решение принято после сообщений о возможных гибридных операциях России против стран Балтии и Польши. В августе агентство Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника сообщило, что ЦРУ предупредило союзников о признаках подготовки операций российскими спецслужбами. Среди возможных сценариев источники агентства называли диверсии против объектов инфраструктуры и атаки под «ложным флагом».

Командующий литовской армией Раймундас Вайшнорас рассказал BNS, что подступы к столице теперь защищены на большей дальности. По его словам, NASAMS обеспечивает сочетание скорости, дальности и точности поражения целей. Развернутый под Вильнюсом комплекс заменил систему малой дальности RBS-70. У Литвы есть две батареи NASAMS. Еще одну планируется поставить в стране в 2028 году.

Литва также усилила охрану ряда объектов критической инфраструктуры. С июня вооруженные силы страны помогают защищать терминал сжиженного природного газа в Клайпеде, энергетические и стратегические объекты. По словам министра обороны Робертаса Каунас, на охрану наиболее важных объектов может выделяться до 30 военнослужащих. «Уровень угрозы с 11 июня не снизился, он не изменился, однако в превентивных целях мы продолжаем подготовку», — говорит министр.

Усиление противовоздушной обороны происходит на фоне участившихся случаев появления беспилотников в воздушном пространстве восточных стран НАТО. В последний раз подобный инцидент был зафиксирован в Литве в мае, а на прошлой неделе беспилотник был сбит в Латвии истребителем НАТО. Ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что литовская разведка располагает информацией о возможном использовании Россией захваченных украинских беспилотников для атак на критически важную инфраструктуру стран Балтии.

Москва отвергает обвинения в подготовке атак на страны НАТО. Российские власти ранее заявляли, что воздушное пространство стран Балтии может использоваться для атак со стороны России. «Россия нанесёт ответные удары по странам Европы, с территории которых запускаются беспилотники», — заявил в конце июня президент РФ Владимир Путин. В мае Служба внешней разведки РФ утверждала, что на пяти базах в Латвии — «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс» — уже размещены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ.

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