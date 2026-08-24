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В Киеве прошел парад по случаю Дня Независимости Украины

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  • 24.08.2026, 21:10
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В Киеве прошел парад по случаю Дня Независимости Украины
В Киеве прошел парад – на земле, на воде, в небе

Скриншот: Офіс президента України / YouTube

Главными героями стали беспилотные системы и роботизированная техника.

По случаю 35-й годовщины независимости Украины в Киеве состоялся парад с участием наземных роботизированных комплексов, морских дронов, беспилотников и истребителей. Видео в YouTube опубликовал Офис президента Украины.

«Сила – это то, что движется вперед: по суше, по воде, по небу. Там, где враг ищет нашу слабость, мы создаем свое преимущество. Там, где еще вчера были пределы возможного, – сегодня технологии, скорость, меткость. Это движение невозможно остановить», – говорится в записи, а на кадрах видно, как по Майдану Независимости движутся украинские НРК, по Днепру – морские дроны, а в небе – беспилотники, перехватчики и самолеты.

Во время торжественной речи с Софийской площади в Киеве президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас, конечно, не время хвастаться, но Украине есть что показать. Он поблагодарил украинцев, которые производят и применяют украинское оружие, выразил признательность каждому, кто защищает Украину, тем, кто сейчас на фронте, и тем, кто отдал за Украину свои жизни. Также обратился к партнерам.

«Сегодня мы увидим украинскую мощь, то, чем мы защищаем жизни наших людей, то, что сейчас делает эту войну особенной, и то, что позволит Украине после этой войны стать настоящим донором безопасности для своих партнеров, для своих друзей, прежде всего для нашей Европы и всех, кто помог нам с начала войны, кто помогает нам сейчас. Украина умеет быть благодарной. Украина умеет быть сильной», – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцы – свободные люди, которые мечтают жить своей жизнью и сделать так, чтобы дети тоже жили свободно, а не под «чьей-то империей».

«Украинцы не будут брусчаткой под ногами царей и вождей. Украинцы не будут разменной монетой в спорах столиц. Украинцы не будут подчиняться тому, во что не верят, и точно не откажутся от своей мечты. Мечты жить, мечты жить независимо», – сказал Зеленский.

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