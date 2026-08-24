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Белоруске придется ждать приема у врача год

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  • 24.08.2026, 17:38
  • 5,610
Белоруске придется ждать приема у врача год

И это еще не предел.

Пользовательница Threads ulianareingold рассказала, сколько ей придется ждать приема у редких специалистов.

«Записалась к неврологу-сомнологу. На июль 2027 года. Напоминаю, что к гнатологу я записана вообще на 2028 год», - пишет она.

«Гнатологов в Беларуси - четыре человека вроде как, невролог-сомнолог тоже очень узкий специалист. Есть очень узкие специальности и таких врачей единицы. Например школы неврологии, как таковой, в Беларуси нет вообще, то есть все эти специалисты - это врачи, которые учились за свои и очень немалые деньги в других странах, это не каждый себе может позволить, соответственно их и мало», - объяснил одни из комментаторов.

Гнатолог — узкий специалист в стоматологии, который изучает и лечит работу всей зубочелюстной системы, включая височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС), жевательные мышцы и правильное смыкание зубов.

Сомнолог — врач, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой нарушений и расстройств сна.

25 жніўня спаўняецца 35 гадоў з дня, калі незалежнасць Беларусі была замацаваная законам. У 1991 годзе Вярхоўны Савет надаў Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статус канстытуцыйнага закона.

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