Белоруске придется ждать приема у врача год10
- 24.08.2026, 17:38
- 5,610
И это еще не предел.
Пользовательница Threads ulianareingold рассказала, сколько ей придется ждать приема у редких специалистов.
«Записалась к неврологу-сомнологу. На июль 2027 года. Напоминаю, что к гнатологу я записана вообще на 2028 год», - пишет она.
«Гнатологов в Беларуси - четыре человека вроде как, невролог-сомнолог тоже очень узкий специалист. Есть очень узкие специальности и таких врачей единицы. Например школы неврологии, как таковой, в Беларуси нет вообще, то есть все эти специалисты - это врачи, которые учились за свои и очень немалые деньги в других странах, это не каждый себе может позволить, соответственно их и мало», - объяснил одни из комментаторов.
Гнатолог — узкий специалист в стоматологии, который изучает и лечит работу всей зубочелюстной системы, включая височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС), жевательные мышцы и правильное смыкание зубов.
Сомнолог — врач, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой нарушений и расстройств сна.
25 жніўня спаўняецца 35 гадоў з дня, калі незалежнасць Беларусі была замацаваная законам. У 1991 годзе Вярхоўны Савет надаў Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статус канстытуцыйнага закона.