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Европейские лидеры собрались в Киеве в 35-ю годовщину независимости Украины

  • 24.08.2026, 17:59
  • 3,024
Европейские лидеры собрались в Киеве в 35-ю годовщину независимости Украины

Союзники демонстрируют беспрецедентную поддержку Киева.

В украинскую столицу прибыли почти десяток глав европейских государств и правительств, а еще несколько лидеров присоединились к встречам онлайн, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем впервые после вступления в должность отправился с зарубежным визитом именно в Киев. Он должен был сопредседательствовать на встрече так называемой «коалиции желающих» — стран, поддерживающих Украину в противостоянии с Россией.

Европейские лидеры привезли новые обещания военной и финансовой помощи, стремясь показать, что Киев продолжает пользоваться поддержкой союзников.

Одним из ключевых решений Великобритании стало разрешение оборонной компании MBDA раскрыть секретную информацию о британских компонентах дальнобойных ракет SCALP. Это позволит Франции и Украине продвинуться в планах по организации производства таких ракет непосредственно на украинской территории.

«В такие времена страны понимают, насколько важно иметь союзников рядом», — заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

При этом визит европейских лидеров проходит на фоне отсутствия заметного прогресса в мирном процессе. «Линия фронта практически не меняется уже несколько месяцев, а более года дипломатических усилий под руководством США оказалось недостаточно для завершения конфликта», — пишут журналисты AP.

Россия и Украина продолжают наносить удары по инфраструктуре друг друга. На этом фоне присутствие европейских лидеров в Киеве приобретает не только символическое, но и политическое значение, демонстрируя готовность Европы продолжать поддержку Украины.

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