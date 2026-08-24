закрыть
27 августа 2026, четверг, 15:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Госдуме призвали россиян готовиться к продолжению «СВО» до 2030 года

10
  • 24.08.2026, 19:06
  • 11,100
В Госдуме призвали россиян готовиться к продолжению «СВО» до 2030 года

После войны в Украине РФ собирается воевать с НАТО.

Россия должна завершить «СВО» на Украине до 2030 года, чтобы подготовиться к возможному противостоянию с НАТО. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне, бывший командующий 58-й армией Виктор Соболев. «С фашистским режимом нужно разделаться до того момента, когда Польша и другие страны НАТО будут готовы к войне с Россией. Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция — все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение», — сказал парламентарий.

По его словам, к 2030 году «СВО» должна быть полностью завершена победой российских вооруженных сил. Скорое завершение конфликта депутат считает маловероятным. «Предпосылок для завершения войны в 2026 году нет», — сказал он в конце июля. Он говорит, что согласие на перемирие сейчас через год приведет к более страшной войне.

Президент Владимир Путин отвергает призывы к мирным переговорам с Киевом, сообщали в июле Reuters три источника, близких к Кремлю. По их словам, недавние удары украинских беспилотников укрепили его решимость продолжать боевые действия. Двое собеседников агентства заявили, что Путин, скорее всего, будет эскалировать конфликт. Один из источников, регулярно встречающийся с президентом, оценил вероятность эскалации в ближайшие месяцы как «высокую».

The Economist со ссылкой на источники в украинском правительстве писал, что украинский лидер Владимир Зеленский распорядился готовиться еще к двум-трем годам войны. Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов говорил о готовности продолжать боевые действия годами.

Окно для переговоров по Украине, скорее всего, откроется не раньше осени 2027 года, считают американские чиновники, согласные с оценками европейской разведки. По данным The New York Times, они ожидают продолжения боевых действий, нового наступления России зимой, а также новой кампании ударов по украинской инфраструктуре, которая сделает войну еще более разрушительной. Свой прогноз сделала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Она в эфире подкаста WDR предположила, что война будет долгой. «Через десять лет эта война, надеюсь, закончится», — сказала политик.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук