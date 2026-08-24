В Госдуме призвали россиян готовиться к продолжению «СВО» до 2030 года 10 24.08.2026, 19:06

11,100

После войны в Украине РФ собирается воевать с НАТО.

Россия должна завершить «СВО» на Украине до 2030 года, чтобы подготовиться к возможному противостоянию с НАТО. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне, бывший командующий 58-й армией Виктор Соболев. «С фашистским режимом нужно разделаться до того момента, когда Польша и другие страны НАТО будут готовы к войне с Россией. Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция — все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение», — сказал парламентарий.

По его словам, к 2030 году «СВО» должна быть полностью завершена победой российских вооруженных сил. Скорое завершение конфликта депутат считает маловероятным. «Предпосылок для завершения войны в 2026 году нет», — сказал он в конце июля. Он говорит, что согласие на перемирие сейчас через год приведет к более страшной войне.

Президент Владимир Путин отвергает призывы к мирным переговорам с Киевом, сообщали в июле Reuters три источника, близких к Кремлю. По их словам, недавние удары украинских беспилотников укрепили его решимость продолжать боевые действия. Двое собеседников агентства заявили, что Путин, скорее всего, будет эскалировать конфликт. Один из источников, регулярно встречающийся с президентом, оценил вероятность эскалации в ближайшие месяцы как «высокую».

The Economist со ссылкой на источники в украинском правительстве писал, что украинский лидер Владимир Зеленский распорядился готовиться еще к двум-трем годам войны. Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов говорил о готовности продолжать боевые действия годами.

Окно для переговоров по Украине, скорее всего, откроется не раньше осени 2027 года, считают американские чиновники, согласные с оценками европейской разведки. По данным The New York Times, они ожидают продолжения боевых действий, нового наступления России зимой, а также новой кампании ударов по украинской инфраструктуре, которая сделает войну еще более разрушительной. Свой прогноз сделала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Она в эфире подкаста WDR предположила, что война будет долгой. «Через десять лет эта война, надеюсь, закончится», — сказала политик.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com