Россия попросила бензин у Турции 6 24.08.2026, 19:32

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Ранее Кремль обращался к Индии и Марокко.

Впервые в истории Россия закупила бензин у Турции — страны, которую годами снабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает «Коммерсант», первый танкер с партией турецкого бензина в объеме до 50 тысяч тонн прибудет в один из балтийских портов РФ до конца августа. Топливо везет включенный в санкционные списки Евросоюза, Великобритании и Швейцарии танкер Wendrix, загрузившийся в турецком порту Мерсин.

Это пятая импортая поставка бензина с июля, отмечает «Ъ». В начале августа в Мурманске разгрузился первый танкер с бензином из Индии, который отправил на половину принадлежащий «Роснефти» НПЗ Vadinar. Также Россия закупила бензин в Марокко, но его истинное происхождение неизвестно: единственный НПЗ в стране закрылся в 2015 году.

В августе Россия увеличит закупки импортного топлива до 270 тысяч тонн, говорили ранее источники Reuters. Около трети этого объема обеспечит Индия, закупающая со скидками российскую нефть. Остальныев партии приходятся на нефтепродукты, которые перегружались с танкера на танкер («борт-борт») у берегов Южной Кореи и ‌Малайзии.

Внутреннее производство бензина сейчас покрывает лишь 65-75% потребления, оценивает директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев. Объемы нефтепереработки в стране держатся вблизи минимумов за два десятилетия и на треть отстают от сезонной нормы — около 4 млн баррелей в день.

Новая волна дефицита топлива уже охватила как минимум 14 регионов, в том числе Москву, где снова стали выстраиваться многочасовые очереди перед АЗС, а крупные нефтяные компании ввели лимиты на отпуск топлива. Официальные ограничения на продажу бензина ввели Липецкая, Калужская, Оренбургская, Ленинградская, Самарская области, а также Забайкальский край. По данным сервиса «ГдеБенз», на 16 августа более чем на 70% российских заправок не было в наличии бензина или дизельного топлива, при чем за неделю их доля увеличилась на 13 процентных пунктов.

С начала августа не менее пяти российских НПЗ остановили выпуск топлива из-за ударов БПЛА. В сентябре ликвидировать дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут: в оптимистичном сценарии выпуск топлива увеличится на 10-15%, сказали отраслевые источники «Ъ». Нынешние объемы импорта разрыв также не закроют, говорит Прокофьев из NEFT Research.

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