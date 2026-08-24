Под Гомелем дачник четыре часа считал кукареканье соседских петухов 14 24.08.2026, 20:22

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Он попытался через суд запретить соседу держать птиц.

В Гомельском районе 55-летний дачник попытался через суд запретить соседу держать петухов. Мужчину раздражало их кукареканье, а однажды он даже подсчитал, что за четыре часа птицы прокричали 108 раз. Подробности рассказывает «Гомельская правда».

Конфликт в одном из садовых товариществ возник летом прошлого года.

Гомельчанин, в чьей собственности находятся два участка, решил подать в суд на другого дачника. Он пожаловался, что его 75-летний сосед держит двух петухов и около 20 кур. К курам у истца претензий не было, а вот голосистые петухи, по его словам, мешали отдыхать ему и семье.

«Мужчина подсчитал: в один из дней в промежутке с 12 до 16 часов петухи прокукарекали 108 раз», — отмечает издание.

Мать истца даже обратилась в милицию, но там нарушений не нашли и посоветовали решать спор через суд.

В иске мужчина сослался на правила для садоводческих товариществ, согласно которым животных можно держать только если это не мешает отдыху соседей. Кроме того, для содержания птиц требуется письменное согласие владельцев смежных участков.

Однако в суде выяснилось, что участки сторон напрямую не граничат: между ними проходит трехметровая мелиоративная канава. От птичника до участка истца было около 49 метров. При этом владельцы непосредственно соседних участков дали пенсионеру письменное согласие на содержание птицы.

Сам же ответчик объяснил, что живет на даче почти круглый год и по состоянию здоровья должен ежедневно есть домашние яйца, а петухи нужны для обновления поголовья кур.

До рассмотрения дела по существу в итоге не дошло. Представлявшая истца мать отказалась от требований, потому что к тому моменту сосед уже перестал держать петухов. От судебных расходов она тоже отказалась.

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