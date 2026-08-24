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США начали операцию «Экономический изгой» против Ирана и его союзников

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  • 24.08.2026, 21:09
  • 10,608
США начали операцию «Экономический изгой» против Ирана и его союзников

Вашингтон начал атаку на финансовые связи Тегерана во всем мире.

Министерство финансов США начало «беспрецедентную» операцию «Экономический изгой» в отношении Ирана, объявил глава ведомства Скотт Бессент на пресс-конференции.

Меры, по его словам, будут направлены против самого Тегерана и любых стран, которые поддерживают иранские власти.

«Министерство финансов США начало операцию «Экономический изгой» — беспрецедентную кампанию против Исламской Республики Иран и тех, кто ей помогает... Мы начинаем экономическую атаку на финансовые связи Ирана по всему миру», — сказал он.

По словам, цель Вашингтона — разорвать все экономические связи, поддерживающие власть в Иране. Бессент заявил, что США «затянут петлю» и заблокируют все потенциальные источники дохода, финансирующие Корпус стражей исламской революции (КСИР). «Мы придерживаемся принципа нулевых утечек», — подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп звонит мировым лидерам с конкретными просьбами прекратить их взаимодействие с Ираном, добавил Бессент. Любую организацию, которая, как отметил министр финансов США, будет способствовать отмыванию денег от имени Тегерана, исключат из американской долларовой системы.

Накануне Бессент в статье для The Financial Times написал, что США уже ослабили военный потенциал Ирана, теперь Вашингтон обеспечит «день Д» для иранской экономики. «На рассвете начинается экономический «день Д» — величайшее финансовое наступление, когда-либо организованное против противника», — написал министр финансов.

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