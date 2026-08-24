США начали операцию «Экономический изгой» против Ирана и его союзников

США начали операцию «Экономический изгой» против Ирана и его союзников6
- 24.08.2026, 21:09
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Вашингтон начал атаку на финансовые связи Тегерана во всем мире.
Министерство финансов США начало «беспрецедентную» операцию «Экономический изгой» в отношении Ирана, объявил глава ведомства Скотт Бессент на пресс-конференции.
Меры, по его словам, будут направлены против самого Тегерана и любых стран, которые поддерживают иранские власти.
«Министерство финансов США начало операцию «Экономический изгой» — беспрецедентную кампанию против Исламской Республики Иран и тех, кто ей помогает... Мы начинаем экономическую атаку на финансовые связи Ирана по всему миру», — сказал он.
По словам, цель Вашингтона — разорвать все экономические связи, поддерживающие власть в Иране. Бессент заявил, что США «затянут петлю» и заблокируют все потенциальные источники дохода, финансирующие Корпус стражей исламской революции (КСИР). «Мы придерживаемся принципа нулевых утечек», — подчеркнул он.
Президент США Дональд Трамп звонит мировым лидерам с конкретными просьбами прекратить их взаимодействие с Ираном, добавил Бессент. Любую организацию, которая, как отметил министр финансов США, будет способствовать отмыванию денег от имени Тегерана, исключат из американской долларовой системы.
Накануне Бессент в статье для The Financial Times написал, что США уже ослабили военный потенциал Ирана, теперь Вашингтон обеспечит «день Д» для иранской экономики. «На рассвете начинается экономический «день Д» — величайшее финансовое наступление, когда-либо организованное против противника», — написал министр финансов.