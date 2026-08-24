Ученый объяснил, почему в Минске больше туманных дней, чем в Лондоне 1 24.08.2026, 21:21

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Столицу Великобритании ошибочно считают Туманным Альбионом?

Научный сотрудник лаборатории климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси Иван Буяков объяснил sb.by, почему в Минске больше туманных и пасмурных дней, чем в Лондоне, столице Великобритании, которую называют Туманный Альбион. А именно такими данными располагают климатологи.

Специалист замечает, что репутация Лондона как города серого, с извечными туманами и дождями, - в большей степени устаревший стереотип.

«Метеорологические данные показывают совсем другую картину: согласно среднегодовому показателю, в Минске количество ясных, без единого облака, дней - от 23 до 35, в то время как в Лондоне - от 45 до 60. Пасмурных дней в нашей столице - 167—177, в то время как в столице Великобритании – 140 -160», - рассказывает Иван Буяков.

Что касается причин возникновения того или иного количества облаков, то на это влияет ряд факторов. Один из них - рельеф местности. И снова ученый сравнивает вводные по этому показателю для столиц Беларуси и Великобритании:

«Лондон находится в низине – 20 - 30 метров над уровнем моря. Что касается Минска, то эти показатели равны примерно 180 метрам над уровнем моря в районе Шабанов до практически 270 метров над уровнем моря в районе станции метро «Спортивная». Влажный воздух, натыкаясь на возвышенность, поднимается вверх, остывает и порождает низкие облака и густые туманы».

Также на облачность влияет расположение республики. Через Беларусь постоянно идут циклоны с Атлантического океана, которые через всю Европу приносят огромные массы влажного воздуха. Последние образуют плотную облачность.

«И, наконец, третья причина, - заключает Буяков, - температурные инверсии. Часто в период с октября по март в условиях антициклонов наблюдается рост температуры с высотой. Теплый слой воздуха сверху работает как «крышка» или «невидимый купол». Он не пускает влагу и холодный воздух от земли выше в атмосферу. Вся влага собирается строго под этой границей, остывает и превращается в плотную серую пелену облаков (подинверсионную облачность)».

При этом за счет гораздо более близкого размещения Лондона к морю (в отличие от Минска), бризы могут разгонять описанную выше облачность.

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