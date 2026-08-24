Украина и Британия подписали историческое соглашение
- 24.08.2026, 22:06
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Оно касается оборонных технологий и ИИ.
Великобритания заключила партнерское соглашение с Украиной. Британские исследователи впервые получат доступ к украинской платформе данных о поле боя.
Об этом сообщает Reuters.
Премьер-министр Британии Энди Бернем и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение в Киеве.
Это делает Британию первым международным партнером, имеющим доступ к украинским лабораториям искусственного интеллекта «Мстители», говорится в заявлении правительства.
Согласно соглашению, Великобритания и Украина будут сотрудничать в пилотных проектах по:
технологиям использования волоконно-оптических кабелей в качестве датчиков на базе ИИ для защиты военных объектов,
исследованию маломощных чипов искусственного интеллекта для дронов и автономных систем
Британское правительство заявило, что партнерство сначала сосредоточится на проектах обороны и национальной безопасности. Оно объединит исследователей, инженеров, технологические компании и военных экспертов из обеих стран.
Как сообщило Министерство обороны Украины ранее в августе, Avengers Labs была создана на основе аннотированного набора данных из 5 миллионов изображений поля боя. В значительной степени они были взяты из военной боевой системы DELTA - отечественной системы управления полем боя и ситуационной осведомленности.
Платформа использует данные, собранные из:
камер,
датчиков на поле боя в Украине.
Это информация о танках, артиллерийских системах, беспилотниках и других военных целях.
Модели ИИ, обученные этим данным, уже используются в автоматизированной системе обнаружения целей. Она ежемесячно анализирует более 100000 видеозаписей из дронов и может идентифицировать около 70% вражеских целей в режиме реального времени.