Усик трогательно обратился к украинцам в День Независимости

Усик трогательно обратился к украинцам в День Независимости3
- 24.08.2026, 21:49
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Боксер рассказал, что для него значит Украина.
Боксер Александр Усик поздравил украинцев с 35-й годовщиной Независимости Украины.
Украинский боксер опубликовал видеообращение в Instagram, в котором рассказал, что для него значит Украина.
«Сегодня украинцы отмечают 35-ю годовщину Независимости Украины. Для меня Украина — это не просто страна на карте. Моя семья, мои люди, мое будущее — всё это для меня моя страна».
Я хочу пожелать всем, кто защищает нашу страну, скорейшего мира, победы, спокойствия нашему народу. Дорогие друзья, хочу всех поздравить, пожелать всем здоровья. Слава Богу за всё! Слава Украине! С Днем Независимости!» — сказал Усик.
На счету Александра Усика 25 побед в 25 боях, 16 из которых он одержал нокаутом.