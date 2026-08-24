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Бой в тумане: ВСУ отразили атаку россиян под Вишневым Днепропетровской области

  • 24.08.2026, 22:24
  • 2,782
Бой в тумане: ВСУ отразили атаку россиян под Вишневым Днепропетровской области

Украинские воины ликвидировала около 40 оккупантов.

Под Вишневым в Днепропетровской области бойцы 5-й штурмовой бригады отразили штурм российских войск в условиях практически нулевой видимости из-за тумана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные действовали совместно, задействовав пехоту, наземные роботизированные комплексы, FPV и тяжелые ударные дроны.

Как следствие, штурм противника был сорван, а около 40 российских военных уничтожено.

Украинские штурмовики, удержившие позицию, вышли из боя живыми.

«Позиция удержана. Задача выполнена», — добавляют бойцы в подписи к опубликованному видео.

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