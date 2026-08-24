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Белорусы выбрали птицу года

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  • 24.08.2026, 21:42
  • 5,466
Белорусы выбрали птицу года
Иллюстрационное фото

Это пернатое имеет одно из самых ярких оперений среди всех птиц Европы.

Птицу года – 2027 народным голосованием выбрали в Беларуси. Об итогах конкурса рассказали в Telegram-канале «Дзiкая прырода побач».

В голосовании участвовало более 4000 человек на пяти платформах. Результаты с каждой из них суммировались.

Бóльшую часть голосов забрала золотистая щурка – 2165. Именно она в следующем году заменит символ нынешнего года – черного аиста.

На втором месте оказалась чирка-трескунок – 946 голосов. Это небольшая перелетная утка, популяция которой постоянно сокращается.

Бронзу забрала малая чайка с 533 голосами. И чуть-чуть недотянул до третьего места большой баклан. За него проголосовали 528 человек.

Второе название золотистых щурок – пчелоедки. Оно связано с тем, что после затяжных дождей эти птицы любят охотятся на пчел. Также они питаются осами, шмелями, летающими жуками, стрекозами и цикадами.

Пойманное насекомое птица бьет о твердую поверхность и тщательно раздавливает, чтобы не быть ужаленной при проглатывании. Жалящим насекомым отрывает брюшко с жалом, а затем проглатывает.

Золотистая щурка считается одной из самых ярко окрашенных птиц Европы, и ее трудно перепутать с какой-либо еще.

Брюхо голубое, спина и задняя часть шеи рыже-коричневые, крылья – смешанные из этих двух цветов. Над желтым подбородком находится черная полоска, ведущая от основания клюва к глазам. Птица имеет характерный изогнутый клюв.

В Беларуси золотистая щурка занесена в Красную книгу и чаще встречается на юге. Это теплолюбивые птицы, поэтому с каждым годом их численность растет.

Щурки строят гнезда в карьерах. Важно своевременно выявлять такие места и брать их под охрану.

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