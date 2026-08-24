В России отменили концерт американского рэпера Канье Уэста после звонка из Кремля 7 24.08.2026, 21:27

9,482

Фото: АР

Выступление должно было пройти в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, который должен был пройти 10 и 11 октября на «Газпром Арене», не состоится. Площадка сообщила, что не подписывала «никаких договоров по аренде» с организаторами выступления — московским агентством Say Agency — и не может принять мероприятие. При этом еще 17 августа «Газпром Арена» заявляла о предстоящем концерте Уэста и проводила розыгрыш билетов. Анонс также висел на сайте стадиона, однако теперь эта страница удалена.

По данным источников «Фонтанки» в органах власти, решение об отмене концерта было принято после звонка «сверху», из Москвы. Кроме того, организаторы не получили согласование во всех необходимых инстанциях, включая комитет по культуре, но, несмотря на это, начали продавать билеты. Один из собеседников издания сообщил, что Уэсту должны были заплатить гонорар в размере 1,5 млрд рублей. В свою очередь источник «ВЧК-ОГПУ» заявил, что инициаторами запрета концерта американского рэпера в Петербурге были друзья президента Владимира Путина — братья Михаил и Юрий Ковальчуки. Также, по его словам, против приезда Уэста выступает режиссер Никита Михалков.

В Say Agency заявили РБК, что не знают об отмене концерта. Гендиректор агентства Анна Субчева сообщила, что оно заключило договор с артистом и начало продажу билетов на основании официального письма, направленного «Газпром Арене». По их словам, площадка прислала им договор, который стороны должны были подписать до 27 августа. Субчева заявила, что будет выяснять обстоятельства произошедшего. На сайте Say Agency информация о концертах пока сохраняется.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com