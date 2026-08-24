Нетаньяху заявил о попытке Ирана убить его сына 24.08.2026, 21:30

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БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ

ФОТО: AMIR COHEN/REUTERS

У премьера Израиля двое сыновей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран пытался убить одного из его сыновей. Он сказал об этом в интервью израильскому («14 каналу» https://www.c14.co.il/article/1675430).

«Это невероятный случай. Иран нацелился на одного из моих сыновей. Иран пытался убить его», — утверждает израильский премьер. Он не сообщил подробностей дела, в том числе о каком из двух его сыновей идет речь.

Биньямин Нетаньяху сказал об этом, объясняя необходимость усиленной охраны для него и его семьи со стороны Службы общей безопасности («Шабак») во время предвыборной кампании. «Такая безопасность не роскошь. Без нее они бы добились успеха (Иран в попытке покушения. — Прим.)»,— сказал Нетаньяху.

Выборы в Кнессет пройдут в Израиле 27 октября.

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