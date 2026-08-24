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Россиянин о белорусах: Мы никогда не будем их достойны

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  • 24.08.2026, 22:02
  • 24,520
Россиянин о белорусах: Мы никогда не будем их достойны

Мнение жителя соседней страны.

Россиянин brumeqq, оказавшийся проездом в Минске, поделился в Threads впечатлением о белорусах.

«Прилетел в Минск на три дня на пересадку, - пишет он. - Сижу утром сегодня у подъезда, жду такси в аэропорт.

Проходит женщина мимо, из подъезда выходила. Чутка отходит, потом разворачивается и говорит: «Вы меня извините, просто я вчера вечером в подьезд захожу - вы на лавочке сидите. Сейчас выхожу - вы опять тут. У вас все хорошо?»

Мы, россияне, никогда не будем их достойны».

На протяжении последнего года россияне стали активно искать способы уехать из страны. В июле число соответствующих запросов в «Яндексе» достигло максимума с начала 2023 года. В качестве одного из самых популярных мест для переезда граждане соседней страны рассматривают именно Беларусь.

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