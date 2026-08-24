Чему Трамп мог бы научиться у Дональда Дака? 3 24.08.2026, 15:04

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Фото: LMPC via Getty Images

Даже диснеевские мультики помогали США во Второй мировой.

Война США с Ираном обходится Вашингтону все дороже, а администрация президента США Дональда Трампа так и не смогла убедить американцев в необходимости продолжения эскалации. На этом фоне исторический опыт 32-го президента США Франклина Рузвельта показывает, насколько важна для президента работа с общественным мнением, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

За шесть месяцев боевых действий расходы США достигли как минимум $35 млрд, а четкой перспективы завершения войны по-прежнему нет. Первоначально Вашингтон заявлял о необходимости уничтожить ядерный потенциал Ирана, однако затем одной из главных целей стало обеспечение безопасности Ормузского пролива.

Трамп практически не предпринял системных усилий, чтобы объяснить американцам необходимость затяжной кампании. Между тем рост цен на топливо и продукты напрямую отражается на повседневных расходах граждан и усиливает недовольство.

Во время Второй мировой войны в США были сильны изоляционистские настроения, а масштабная мобилизация требовала от граждан серьезных жертв — от уплаты налогов и покупки военных облигаций до работы на военных предприятиях и службы на фронте. Администрация Рузвельта понимала, что одной военной стратегии недостаточно, населению нужно было постоянно объяснять цели войны и необходимость этих жертв.

Вашингтон превратила работу с общественным мнением в важную часть военной политики. В 1942 году появилось Управление военной информации, которое координировал взаимодействие правительства с прессой, радио, Голливудом и рекламной индустрией. Власти старались объяснять американцам, зачем нужны новые налоги, ограничения и военные расходы.

К кампании привлекали популярных артистов. Известные радиошоу включали темы налогов и военных облигаций в свои сюжеты. Голливуд выпускал фильмы о войне, а комиксы превратили борьбу с нацистской Германией в часть массовой культуры.

Одним из самых известных примеров стал мультфильм с Дональдом Даком. Герой узнает, почему уплата налогов необходима для победы. Картина вышла в 1942 году и демонстрировалась более чем в 12 тыс. кинотеатров. «Налоги будут поддерживать демократию», — звучало в мультфильме.

Пропаганда была лишь частью более широкой кампании. Американцы действительно воспринимали Германию и Японию как серьезную угрозу, а миллионы семей были непосредственно связаны с фронтом. Однако администрация Рузвельта не считала общественную поддержку чем-то само собой разумеющимся.

Именно этого принципа не хватает Трампу. «Трамп подошел к операции как к персональному шоу, не предложив ни четкого плана, ни последовательного объяснения», — пишет Foreign Policy.

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