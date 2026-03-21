Более 20 стран потребовали безопасности в Ормузском проливе 2 21.03.2026, 19:33

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Опубликовано совместное заявление.

Двадцать два государства выразили готовность внести вклад в обеспечение безопасного прохода через Ормузский пролив. Совместное заявление опубликовала пресс-служба министерства иностранных дел ОАЭ в субботу, 21 марта.

Документ подписали страны Европы, Япония, Канада, Южная Корея, Новая Зеландия, Австралия, Бахрейн и ОАЭ. «Мы самым решительным образом осуждаем недавние нападения Ирана на невооруженные торговые суда в Персидском заливе, нападения на гражданскую инфраструктуру, включая нефтегазовые объекты, и фактическое закрытие Ормузского пролива иранскими силами», - говорится в заявлении.

Подписавшие документ «выразили глубокую озабоченность по поводу эскалации конфликта». «Мы призываем Иран немедленно прекратить свои угрозы, установку мин, атаки беспилотников и ракет, а также другие попытки заблокировать пролив для коммерческого судоходства и выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН», - заявили страны.

Они также выразили готовность внести вклад «в соответствующие меры по обеспечению безопасного прохода через пролив». «Мы приветствуем приверженность стран, участвующих в подготовительном планировании», - указано в документе.

С начала войны США и Израиля с Ираном Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых перевозок нефти и сжиженного природного газа, фактически заблокирован иранскими военными. Иран также бьет по нефтяным объектам в ряде стран региона Персидского залива и нефтяным танкерам, что уже привело к резкому росту цен на энергоносители в мире.

Если блокада Ормузского пролива сохранится до конца июня, мировой экономический рост во втором квартале снизится на 2,9 процентного пункта в годовом выражении, подсчитал Федеральный резервный банк (ФРБ) Далласа. Если пролив останется закрытым три квартала этого года, стоимость барреля к концу года может достичь 132 долларов, предсказали аналитики.

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