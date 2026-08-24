Власти вводят обязательный норматив для белорусских товаров в магазинах

Власти вводят обязательный норматив для белорусских товаров в магазинах3
- 24.08.2026, 16:17
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Торговлю обяжут увеличить долю отечественной продукции.
Минторг принял решение временно ввести обязательный норматив по наличию отечественных товаров в торговом ассортименте. Он составляет 58%. Министерство антимонопольного регулирования и торговли издало соответствующее постановление №48 от 20 августа 2026 года.
По официальным данным, по итогам первого полугодия 2026 года доля белорусских товаров в магазинах составила 54,6% (показатель вырос на 0,1 процентного пункта). При этом согласно плану развития торговли, показатель по итогам года должен достигнуть 58%.
Белорусская же доктрина продовольственной безопасности предусматривает оптимальный уровень в 80-85% для собственной продукции.
По мнению Минторга, такой подход будет стимулировать продажу отечественных товаров.