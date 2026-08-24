В США создали автодом для самых экстремальных условий
- 24.08.2026, 16:49
- 2,934
Он способен две недели обходиться без внешних источников энергии.
Производитель домов на колесах Winnebago представил новую внедорожную модель Arka. Она комфортная и адаптирована к серьезным условиям эксплуатации.
Автодом Winnebago Arka выходит на рынок по цене от $331 901. О новинке рассказали на сайте Carscoops.
Дом на колесах был разработан на шасси тяжелого пикапа Ram 5500. Он оснащен 6,7-литровым турбодизелем на 360 л. с. и 1085 Н∙м и может буксировать 6,8-тонный прицеп. Автодом имеет высокий клиренс, дополнительную оптику, усиленные бамперы и большие 41-дюймовые шины с функцией подкачки.
Вместо грузовой платформы Ram 5500 получил жилой модуль. Он изготовлен из сандвич-панелей и рассчитан на температуры от -23 до +50 градусов Цельсия.
Новый Winnebago Arka рассчитан на четыре человека – имеет двуспальную кровать и раскладной диван. Внутри есть обеденный стол, многочисленные шкафы и ящики.
На кухне установили раковину, электроплиту и холодильник, а за доплату доступна микроволновка. Кроме того, нашлось место для небольшого санузла.
Разработчики утверждают, что автодом Winnebago Arka имеет автономность 14 дней. У него большой аккумулятор на 16,8 кВтч и солнечные батареи на крыше, а также 227-литровый бак для воды.