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Комбайнер работал 40 дней без выходных подряд и вызвал бурю рассказом о зарплате

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  • 24.08.2026, 17:01
  • 15,268
Комбайнер работал 40 дней без выходных подряд и вызвал бурю рассказом о зарплате
иллюстративное фото

Почему оплата труда во время уборочной разнится порой в разы?

Белорус в TikTok задался вопросом, почему оплата труда работников во время уборочной разнится порой в разы. Он считает, что даже при сопоставимой нагрузке одни комбайнеры могут заработать в несколько раз больше других. При этом труд других работников зачастую остается в тени. В комментариях разгорелся спор о том, насколько справедлива такая система оплаты и почему внимание и премии достаются далеко не всем участникам уборочной. «Зеркало» также посмотрело.

В пример блогер привел недавнюю историю комбайнера, который за 40 дней без выходных заработал 13 тыс. рублей.

«Я, как человек, который посетил много хозяйств страны, могу с уверенностью сказать, что зарплатная политика очень разнится. Почему так? Объясните, ведь настоящих трудолюбивых, компетентных в своем деле людей у нас в стране очень много. И как же, наверное, человеку обидно, который понимает, что он так же работал, так же старался, но получит в разы меньше», — рассуждает блогер.

По его словам, в хозяйстве, где работает он сам, «самый передовой комбайнер», скорее всего, получит только половину от этой суммы.

«Недавно у меня произошла ситуация — не буду говорить где, в каком хозяйстве — я подошел к «амкодорцу» (машинисту погрузчика «Амкодор». — Прим. ред.), механизатору. Говорю: «Давайте вы расскажете, как для вас прошла уборочная». А он мне говорит: «А давайте нет. Идите к «мазистам», идите к комбайнерам. Их приветствуют, их премируют, про них рассказывают, а мы как будто не участвуем в уборочной». Хотя те же «амкодорцы» — кто грузит зерно, кто засыпает его, так сказать, на сушилки загружает, кто убирает с полей, скирдует солому… <…> Почему так разнятся расценки? Почему у одного 2 рубля, у другого, например, 5 рублей за ту же тонну?»

В комментариях многие поддержали блогера, другие же попытались найти объяснение большой разнице в оплате труда во время уборочной кампании.

«Узнайте, как распределяется зарплата и как вылазят в передовики. Например, мой сосед действительно мужик труженик много лет подряд выходил победителем и премии были. За один год братушка вылез в передовики, и новую технику ему и лучшие поля для уборки тоже, и обслуживание отвозка зерен все в первую очередь. Вот так у нас все делается по блату и по знакомству. Я уверен, что такое происходит не только у нас».

«Зарплата у комбайнеров достойная, конечно. Я всегда почет и уважение. А вот люди работают на уборке торфа и это тоже сезонная работа. Легкие выплевывает от кашля и зарплата 2000 рублей. А расценки вообще смешные. Где хоть какая-то справедливость? Комбайнер для уборочной получит, то есть на месяц или два. Только сколько торфяников за весь сезон, то есть на 4−5 месяцев. Вот и справедливость».

«Уборочная идет 2 месяца, а на гормонах играют и подарки дарят еще полгода. А животноводы, телятницы и доярки в полёте, хотя они круглый год трудятся и в жару и в мороз, зарплаты мизер».

«Ребята, которые работают на уборочной, конечно, молодцы, и они всегда были на почете, мол, с утра до вечера, и все это продвигают, но почему-то никто не замечает других производителей, которые так же работают с утра до вечера в сельском хозяйстве, и так же вносят свой вклад».

«Тю, считать надо за 12 месяцев и на них делятся одинаков. И тот, кто получает за сезон, ему год и живет благодаря этому сезону, а тот кто навоз толкает на мтф [молочно-товарной ферме] у него каждый месяц 1500+».

«Ой, не знаю, отработал 450 часов в месяц за рулем с 4 до 22.00 невылазно на легковой — 2300 рублей. Смех».

«У меня сын работал на комбайне и зарплату получил 1700 отработанных в месяц без выходных. И как думаешь, он будет работать в агрогородке».

«Ладно комбайнеры. Они работают 40 дней и такая зарплата. А животноводы работают круглый год, встают в 4 утра, и их труд не ценится. 13 тыс. на эту зарплату животноводу нужно трудиться 6 или 7 месяцев. Чем животноводы хуже комбайнеров?»

«Мой муж корма раздает, 320 часов работает в месяц, ни одного выходного. По три тысячи тонн кормов раздает в месяц за 1400−1600 рублей. Но они не благодарны за такие труды — ни праздники, ни поздравления».

«Если предположить, что комбайнер проработал 40 дней по 14 часов, и пересчитать это при обычных 8-часовых сменах, получится, что он отработал 3,3 месяца. То есть его зарплата фактически 4000 рублей в месяц. Неплохо, но не заоблачно. Для сравнения: средняя начисленная зарплата чиновников в Беларуси — 3900 рублей в уютном кабинете без риска, ответственности и труда (такими в июне этого года были в среднем выплаты в госуправлении до выплаты налогов. — Прим. ред.)».

Сколько предлагают комбайнерам по вакансиям

Сейчас в Беларуси — завершающий этап уборки зерновых. И полноценно изучить такие вакансии не получится, так как активно комбайнеров, или трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства ищут до ее начала. Тем не менее мы нашли два предложения о такой работе.

В сельхозпредприятии «Роданагрослонимский» ищут двух таких работников. Зарплату по итогам собеседования обещают от 2500 рублей, в зависимости от квалификации, опыта работы. При этом диапазон оплаты — от 2 до 3,5 тыс. рублей.

Также два комбайнера нужны на «Ункомбел Агро». Там им предлагают от 1,5 до 3 тыс. на ставку.

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