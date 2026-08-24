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Ученые сделали неожиданное открытие о жизни на Луне

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  • 24.08.2026, 11:43
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Ученые сделали неожиданное открытие о жизни на Луне
Фото: charter97.org

Некоторые земные микробы способны там выживать.

Ученые выяснили, что некоторые земные микробы могут выжить на поверхности Луны, хотя и в состоянии анабиоза. При этом они могут это делать в районе полюсов спутника Земли, пишет Space.

Ранее ученые считали, что на поверхности Луны не может выжить ни один земной микроорганизм. В частности, это связано с высоким уровнем ультрафиолетового излучения Солнца.

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Science Advances, наоборот указываю на то, что при определенных условиях микробы с Земли могут выжить на Луне. Для этого они должны иметь своеобразное укрытие, которое обеспечивают холмы, кратеры и расщелины на полюсах Луны. Там есть места, куда никогда не попадает солнечный свет и может образоваться водяной лед. Таким образом микроорганизмы могут быть защищены от смертельного излучения Солнца и иметь шанс на выживание.

Хотя, как показывает исследование, микробы смогут выжить на Луне, но в состоянии анабиоза, то есть глубокой спячки. В это состоянии они не смогут расти и двигаться, если не появятся более благоприятные условия для их процветания.

Район южного полюса Луны
Фото: NASA

Ученые также считают, что земным микробам для выживания не обязательно иметь огромные укрытия: пригодную для жизни зону могут создавать даже следы от ботинок астронавтов или колес луноходов.

К таким выводам ученые пришли после изучения трех видов бактерий и двух видов грибов, которые часто вместе с людьми попадают в космос. Эти микроорганизмы особенного хорошо переносят условиях космоса, а также устойчивы к холоду и вредному солнечному излучению.

Исследователи считают, что во время будущих пилотируемых полетов на Луну астронавты могут доставить туда земные микроорганизмы, что может привести к загрязнению лунной почвы и помешать нормальному исследованию ее состава.

Также ученые считают, что, возможно, в далеком прошлом, когда Землю бомбардировали астероиды, с нашей планеты в космос улетели камни с устойчивыми к космическим условиям микроорганизмами. Возможно, эти микробы попали на Луну и в районе ее полюсов могут находится живые земные существа в замороженном виде.

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