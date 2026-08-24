Бернэм отправился в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украины 24.08.2026, 11:52

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Энди Бернем

Это первый зарубежный визит нового британского премьера.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм прибыл в Киев с первым зарубежным визитом после вступления в должность. Поездка должна продемонстрировать, что Лондон не намерен менять курс в отношении Украины на фоне усиления российских ударов, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

В Киеве Бернэм встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном примет участие во встрече союзников. Главной темой переговоров станет дальнейшая военная и дипломатическая помощь Украине.

Одним из практических решений стало разрешение Лондона компании MBDA раскрыть засекреченные сведения о британских компонентах ракет SCALP. Это должно позволить Франции и Украине наладить их совместное производство или сборку уже к концу года.

«Бернэм намерен показать, что британская поддержка Киева не ослабеет. Мирное соглашение, по его словам, должно быть справедливым и прочным», — пишет Bloomberg.

Отдельное внимание союзники уделят противовоздушной обороне. Великобритания не располагает системами Patriot, однако от Лондона ожидают дипломатических усилий для их передачи Украине. Киев, в свою очередь, запрашивает около 300 ракет-перехватчиков.

На фоне российских атак Украина также усиливает удары по объектам на территории России, включая нефтяную инфраструктуру и логистические узлы. Путин ранее признавал экономический ущерб от таких атак.

По итогам переговоров ожидаются новые финансовые и военные меры поддержки. В Лондоне стремятся показать, что смена премьер-министра не означает смены британского курса по Украине.

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