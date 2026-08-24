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В России начали проверять готовность к массовой мобилизации

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  • 24.08.2026, 11:40
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В России начали проверять готовность к массовой мобилизации

Грузия и Армения ожидают новую волну российских эмигрантов.

Кремль проверяет готовность к возможной мобилизации. В то же время окончательное решение пока не принято.

Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.

Как Москва готовится к возможной мобилизации?

По данным западных разведчиков, в прошлом месяце российские офицеры прилетели из Санкт-Петербурга в Калининградскую область. Они проверяли готовность жителей региона к возможной мобилизации. В частности, отрабатывали вопросы размещения, питания и вооружения новобранцев.

В разведке отмечают, что подобные учения проводятся и в других регионах России на случай, если власти примут решение о мобилизации.

В то же время Кремль пока не принял решения о проведении новой мобилизации.

По оценкам западных чиновников, такое решение вряд ли будет принято до выборов в Госдуму, запланированных на конец сентября.

В последние месяцы России не удается набрать достаточное количество новых военнослужащих, чтобы компенсировать потери на фронте.

В то же время развитие украинских беспилотников сократило среднюю продолжительность жизни российского военнослужащего на передовой до считанных минут, дней или недель.

По словам американских и европейских чиновников, из-за нехватки военных Путин может быть вынужден объявить новую масштабную мобилизацию.

Последнюю мобилизацию в России проводили в сентябре 2022 года, когда фронт начал давать сбои. Это вызвало хаос в стране. Сотни тысяч мужчин выехали из России, поэтому резко вырос спрос на авиабилеты, а на границах с Грузией и Казахстаном образовались многочасовые очереди.

Теперь слухи о возможной новой мобилизации в последние месяцы вновь вызывают беспокойство в России. Мужчины ищут в интернете способы выехать из страны в случае объявления призыва.

На прошлой неделе российская таможенная служба заявила, что движение через пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией установило рекорд: за один день его пересекли более 20 тысяч человек. В то же время Министерство внутренних дел Грузии опровергло эти данные.

В последние недели также выросли цены на недвижимость в таких странах, как Грузия и Армения. Местные риелторы связывают это, в частности, с ожиданием новой волны российских эмигрантов.

Издание отмечает, что новая мобилизация могла бы укрепить российские позиции на фронте и ускорить продвижение Путина к Краматорску и Славянску. Однако если ее проведут в конце года, когда из-за зимы боевые действия замедлятся, практический эффект такого решения останется непонятным.

Американский эксперт Майкл Кофман считает, что новая мобилизация вряд ли станет решающей для России в этом году, но может повлиять на ход войны в 2027 году. По его словам, если у Москвы есть конкретные планы по захвату оставшейся части Донбасса уже в этом году, мобилизацию нужно было проводить несколько месяцев назад.

В то же время масштабная мобилизация станет серьезным финансовым бременем для российской экономики, которая и без того находится в сложном положении. Новых военных нужно будет кормить, размещать, вооружать и оплачивать их службу, при этом они покинут и без того ограниченный рынок труда. Это создаст огромное давление на бюджет.

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