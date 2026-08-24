В древнем городе нашли уникальный артефакт с изображением Христа 24.08.2026, 12:42

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Печать принадлежала императрице Ирине Ласкарине.

В старинном городе Перперикон на юге Болгарии археологи обнаружили редкую свинцовую печать, принадлежавшую Ирине Ласкарини – императрице Никейской империи XIII века. Перперикон был укрепленным центром в Восточных Родопах и размещался в регионе, где пересекались интересы Болгарии и Византии.

Об открытии сообщил руководитель раскопок профессор Николай Овчаров, который отметил, что эта печать является лишь пятым известным в мире образцом личной печати Ирины. По словам Овчарова, экземпляр из Перперикона является единственным найденным во время археологических раскопок, пишет Arkeonews.

Сама печать содержит очень детальное императорское изображение. На одной стороне изображена Ирина в короне и императорском наряде, а на другой – Христос-Спаситель, являющийся редкой иконографической формой для византийских печатей.

На изображении Христос стоит в крестообразном нимбе, одной рукой благословляя, а другой держа Евангелие. Надпись идентифицирует Ирину как «Августу», подтверждая императорский статус женщины, чья печать подтверждала подлинность утраченного документа.

Ирина Ласкарина была дочерью никейского императора Феодора I Ласкариса, внучкой императора Византии Алексея III Ангела по материнской линии, женой императора Ивана III Дуки Ватациоса и матерью императора Феодора II Ласкариса. Такая родословная поставила Ирину в центр династии, правившей сильнейшим государством-наследницей Византийской империи.

Недавно найденная печать может быть связана с дипломатическими отношениями между Никейской империей и Болгарией в 1230-х годах. После того как болгарский царь Иван Асен II разгромил Феодора Комнина Дуку под Клокотницей в 1230 году, Болгария стала доминирующим государством на Балканах. В результате этого Никея имела веские основания для заключения союза с Иваном Асеном II, и в результате переговоров в 1235 году состоялся брак сына Ирины Феодора с Еленой Асениной, дочерью болгарского царя. В тот же период было заключено соглашение о признании Болгарского патриархата.

Точную цель письма Ирины установить невозможно, поскольку сам документ потерян. Доктор Овчаров предположил, что он мог касаться дипломатических и церковных переговоров того времени или договоренностей, связанных с династическим браком. Перперикон играл важную церковную роль и занимал стратегически важное положение, что делает обе возможности вероятными, но ни одну из них пока доказать не удается.

Этот артефакт доказывает, что документ, наделенный личным авторитетом Ирины, поступил в Перперикон в критический период в отношениях между Болгарией и Никеей. Из-за исчезновения письма его точное содержание остается неизвестным, но сохранившаяся печать свидетельствует о непосредственной связи между одной из важнейших женщин Никейской империи и одним из главных политических центров средневековых Балкан.

История Никейской империи

Никейская империя возникла после Четвертого крестового похода, когда в 1204 году крестоносцы захватили Константинополь и создали на его месте Латинскую империю. В результате падения столицы византийское государство фактически распалось на несколько политических центров, среди которых важнейшими стали Никея в Малой Азии, Эпир на западе Балкан и Трапезунд на Черноморском побережье.

Несмотря на название, Никейская империя не считалась отдельной от Византии цивилизацией или новым государством с другой культурной основой. Ее правители считали Никею центром продолжения Византийской империи после утраты Константинополя. В Никее сохранились православный патриархат, греческая административная традиция и имперские титулы.

Никейские правители постепенно укрепляли свои позиции в Малой Азии и Балканах, а главной политической целью оставалось возвращение Константинополя. Этого удалось добиться в 1261 году, когда император Михаил VIII Палеолог отвоевал город в Латинской империи и императорский двор вернулся в Константинополь, а Никейская империя прекратила существование как отдельный политический центр, фактически став восстановленной Византийской империей.

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