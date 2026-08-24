Белорусы Варшавы провели акцию памяти жертв сталинизма и нацизма 3 24.08.2026, 17:08

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Акция состоялась 23 августа.

Белорусы в Варшаве собрались у Катынского памятника на Замковой площади, чтобы почтить память жертв массовых расстрелов и депортаций, чтобы ни одна жертва, ни одно преступление, совершенное во имя идеологии, не было забыто, передает «Радыё Рацыя».

Акцию открыл ксендз Вячеслав Барок

Ксёндз Вячаслаў Барок

Ігар Станкевіч

Вячаслаў Сіўчык

«Костел предлагает строить современное общество на ценностях истины, справедливости и солидарности, поскольку это соответствует концепции человеческого достоинства и развитию нации», - сказал он.

По мнению исследователя сталинских репрессий Игоря Станкевича, режимы нацизма и сталинизма, или, скорее, коммунизма, очень похожи. Это ужасные системы истребления людей или превращения их в рабов:

Алена Талстая

Адам Бароўскі

Сяргей Мельянец

– Оба режима, несмотря на идеологические различия, были очень похожи в методах политической борьбы. Это подавление инакомыслия, создание лагерей, сначала просто для рабочих, а затем лагерей смерти. И это культ лидера, это однопартийное правление, то, что мы видели в Германии и в Советском Союзе. Единственное, что я хотел бы подчеркнуть, это то, что Советский Союз в этой практике был скорее старшим братом, потому что они начали все это гораздо раньше Гитлера.

По словам организатора акции, лидера движения cолидарности «Разам» Вячеслава Сивчика, это день – «не только момент скорби, но и момент ответственности за будущее, в котором не будет места репрессиям или преследованиям по политическим или иным причинам».

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