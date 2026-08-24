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Самая известная няня Голливуда удивила Мэтта Дэймона

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  • 24.08.2026, 17:51
  • 3,680
Самая известная няня Голливуда удивила Мэтта Дэймона
Мэтт Дэймон

Она призналась, что почти не смотрела его фильмы.

Конни Симпсон, известная как няня Конни, уже более 35 лет работает с семьями голливудских знаменитостей. Среди ее клиентов были Джордж Клуни, Эмили Блант, Джастин Тимберлейк и Мэтт Дэймон. Однако сама Симпсон утверждает, что никогда не испытывала трепета перед звездами, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Она вспомнила знакомство с Дэймоном и рассказала, что в тот момент почти ничего не знала о его карьере. Когда около 2008 года она начала работать с актером и его женой Лучаной Баррозу, друзья и родственники пытались объяснить ей, насколько знаменит ее новый клиент.

Симпсон посмотрела фильмы Дэймона и лучше всего запомнила «Талантливого мистера Рипли». Она призналась что во время первого разговора со знаменитостью сказала, чтобы он не спрашивай ее ничего о своих фильмах, потому что она ничего о них не знала.

При этом Симпсон все же отметила игру Дэймона в «Талантливом мистере Рипли». «Ты великолепно сыграл в этом фильме», — похвалила актера няня.

«Знаменитость никогда не была для меня главным критерием в работе», — пизналась Симпсон. Она старается видеть в клиентах прежде всего обычных людей со своими привычками, воспоминаниями и семейными историями.

«Я никогда не испытывала благоговения перед звездами», — признается она.

Симпсон считает, что ее задача заключается не только в уходе за детьми, но и в том, чтобы помогать родителям сохранять ощущение нормальной жизни вдали от давления славы.

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