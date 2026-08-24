Пятый с начала августа крупный российский НПЗ остановился из-за атаки БПЛА 4 24.08.2026, 18:52

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Его ремонт может занять несколько недель.

НПЗ «Пермнефтеоргсинтез» (ПермНОС) «Лукойла», седьмой по объему переработки в РФ, полностью остановился из-за пожара и повреждения технологических установок в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 21 августа, сообщили Reuters два источника в отрасли.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в прошлую пятницу об атаке БПЛА на регион и повреждениях на промышленном объекте, не указав название предприятия.

По информации источников, 21 августа после атаки БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4 производительностью 14 110 тонн в сутки (38% мощности НПЗ). По словам собеседников Reuters, ее ремонт может занять не менее 1-2 недель.

Еще одна первичная установка ПермНОС — АВТ-5 производительностью 12 930 тонн в сутки (34% мощности НПЗ) — стоит с 29 июля после налета БПЛА. Завод располагает также еще двумя установками АВТ-1 и АВТ-2 производительностью 5 234 тонны в сутки (14% мощности НПЗ) каждая.

Способный перерабатывать в год до 12,6 млн тонн нефти ПермНОС стал пятым российским НПЗ, остановившим выпуск топлива в августе из-за атак дронов. 12 августа после пожара прекратил переработку НПЗ «Орскнефтеоргсинтез» (ОрскНОС) компании «Фортеинвест».

10 августа остановился «Запсибнефтехим» «Сибура» в Тюменской области — крупнейший нефтехимический комплекс страны, ежегодно производящий 2,5 млн тонн полимеров и 6 млн тонн СУГ. 5 августа прекратил переработку нефти Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа — Волгоградский НПЗ «Лукойла».

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