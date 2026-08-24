В центре Минска появится новая пешеходная улица 6 24.08.2026, 19:15

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Фото: Realt.by

У прогулочной зоны будет несколько необычных деталей.

Район площади Победы в ближайшие годы заметно изменится. Через территорию бывшего трамвайного депо планируют проложить новую пешеходную улицу, пишет Realt.

Она станет частью строящегося квартала DEPO и позволит пройти напрямую от улицы Козлова до Красной. Завершить работы планируют к 2029 году.

Протяженность пешеходного маршрута составит 307 м. Улица пройдет под углом 45º к проспекту Машерова и выведет к башне бывшего радиозавода.

Фото: Realt.by

Вдоль нее планируют разместить кафе и рестораны, магазины, образовательные и медицинские объекты, а также различные сервисы. То есть новый маршрут должен стать не просто короткой дорогой через квартал, но и полноценным общественным пространством.

В оформлении улицы отразят и историю этого места. С 1929 года здесь работало первое минское трамвайное депо. В память о нем оригинальные рельсы сохранят и встроят в покрытие пешеходной зоны.

Фото: Realt.by

Еще одной отсылкой к прошлому станет полноразмерный арт-объект в виде трамвая. При этом копировать конкретный исторический вагон не будут, за основу возьмут собирательный образ минских трамваев 1920–1930-х годов.

Конструкцию выполнят из кортеновской стали. По задумке авторов, передняя часть вагона будет иметь четкие очертания, а задняя – постепенно "растворяться". Поэтому концепция получила название "трамвай, растворяющийся во времени".

Фото: Realt.by

Также рядом обустроят водное пространство. Летом оно будет выполнять роль пруда, а в холодное время года его планируют использовать для арт-инсталляций и других проектов.

Еще одной частью маршрута станет мост, проходящий через дом TATRA 4. С него будет открываться вид на центральную площадь квартала, но доступ на мост предусмотрен только для жителей комплекса.

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