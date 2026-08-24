В Гомеле показали бивень мамонта с самым древним орнаментом в Беларуси
- 24.08.2026, 19:04
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Его нашли в 1970 году во время исследований Бердыжского археологического комплекса.
В Гомельском дворцово-парковом ансамбле открылась выставка, посвященная 100‑летию открытия Бердыжской стоянки человека эпохи верхнего палеолита.
Бердыжскую стоянку в 1926 году открыл археолог Константин Поликарпович. Ее возраст оценивается примерно в 23,5 тысячи лет, и она является одним из древнейших археологических памятников на территории Беларуси.
Центральным экспонатом выставки стала уникальная пластина из бивня мамонта с выгравированным орнаментом. Ее нашли еще в 1970 году во время исследований Бердыжского археологического комплекса.
Долгое время находка хранилась в археологическом кабинете Гомельского государственного университета, а позже была передана в музей. В научный оборот артефакт ввели только в этом году. Ранее его ошибочно считали копией более древней находки. После очистки и реставрации выяснилось, что это настоящая пластина из бивня мамонта.
В собранном виде она имеет 18,5 сантиметра в длину и 14,8 сантиметра в ширину. На ее поверхности древний человек нанес абстрактный геометрический орнамент из насечек, косых крестов и зигзагов.
Ученые отмечают, что характер этих изображений соответствует орнаментальным традициям верхнего палеолита центральной части Восточно-Европейской равнины.
Таким образом, в Гомеле теперь можно увидеть один из самых уникальных образцов палеолитического искусства, найденных на территории Беларуси.