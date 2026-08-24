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Посетительница ТЦ увидела камеры в женском туалете

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  • 24.08.2026, 18:57
  • 10,978
Посетительница ТЦ увидела камеры в женском туалете

Владелец объяснил, зачем их там повесили.

В одном из белорусских торговых центров в женском туалете установилии муляжи камеры якобы для порядка. Их заставили убрать, рассказали в Национальном центре защиты персональных данных.

В одном из торговых центров в женском туалете были установлены камеры, которые, как утверждал владелец, были лишь муляжами, призванными напомнить посетителям о порядке.

«Однако, даже если эти камеры не работали, их присутствие вводило граждан в заблуждение относительно обработки их персональных данных», — рассказали в центре, пояснив, что «наличие таких „муляжей“ создает ложное впечатление о легитимности видеонаблюдения и нарушает право граждан на конфиденциальность».

После поступления жалобы владельцу торгового центра указали на нарушение. В результате все муляжи камер в туалетах демонтировали.

В каком именно торговом центре произошел этот случай, в центре не уточнили.

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