Посетительница ТЦ увидела камеры в женском туалете

Посетительница ТЦ увидела камеры в женском туалете16
- 24.08.2026, 18:57
- 10,978
Владелец объяснил, зачем их там повесили.
В одном из белорусских торговых центров в женском туалете установилии муляжи камеры якобы для порядка. Их заставили убрать, рассказали в Национальном центре защиты персональных данных.
В одном из торговых центров в женском туалете были установлены камеры, которые, как утверждал владелец, были лишь муляжами, призванными напомнить посетителям о порядке.
«Однако, даже если эти камеры не работали, их присутствие вводило граждан в заблуждение относительно обработки их персональных данных», — рассказали в центре, пояснив, что «наличие таких „муляжей“ создает ложное впечатление о легитимности видеонаблюдения и нарушает право граждан на конфиденциальность».
После поступления жалобы владельцу торгового центра указали на нарушение. В результате все муляжи камер в туалетах демонтировали.
В каком именно торговом центре произошел этот случай, в центре не уточнили.