закрыть
27 августа 2026, четверг, 15:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию

1
  • 24.08.2026, 18:49
  • 1,828
Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию
ЭММАНЮЭЛЬ МАКРОН
ФОТО: GETTY IMAGES

После атак ВСУ на НПЗ Россия начала импортировать топливо.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на заседании «Коалиции желающих», предложил союзникам перекрыть поставки топлива в Россию. Он отметил, что в последние месяцы эта страна, долгое время остававшаяся крупным экспортером энергоресурсов, сама стала их импортировать, передает УНИАН.

«Теперь Россия закупает дизельное топливо, нефть и газ в третьих странах из-за наших мер в отношении теневого флота и благодаря очень эффективным действиям украинской армии. И я думаю, очень важно, чтобы мы ввели новые санкции, чтобы не допустить, чтобы наши собственные страны или компании поставляли соответствующие ресурсы в Россию», — отметил Макрон. В связи с этим он указал на необходимость контроля за деятельностью швейцарских и других посредников, через которых Москва может получать западное топливо.

В середине августа глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о подготовке «самого масштабного» с начала войны в Украине пакета санкций против России, который планируется утвердить осенью этого года. Последний, 21-й пакет мер ЕС был принят 23 июля. Среди прочего ограничения затронули нефтяных трейдеров, энергетический сектор и теневой флот.

В России тем временем набирает обороты вторая волна топливного кризиса, что 19 августа признал вице-премьер Александр Новак. По его словам, правительство пытается нормализовать ситуацию с помощью запрета на экспорт бензина и дизеля, налаживания поставок из-за рубежа и других мер. Ранее сообщалось, что Россия увеличила импорт бензина из Беларуси в 25 раз и начало закупать его в Индии, других странах Азии и Марокко.

Топливный кризис в России обострился после новой серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). С начала августа атакам подверглись более 10 предприятий отрасли, не менее пяти встали. Сейчас объемы переработки находятся на треть ниже сезонной нормы, согласно оценкам Rystad.

По данным портала BenZinMap, собирающего сведения о ситуации по сообщениям СМИ, на 24 августа 63 региона из 85 были вынуждены поддерживать ограничения на продажу бензина, в 19 наблюдались локальные перебои или рост цен. Лимиты на продажу бензина появились даже в Москве, несмотря на то, что ее приоритетно снабжают в преддверии выборов в Госдуму, свозя топливо из регионов Урала и Сибири.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук