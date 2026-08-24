Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию 1 24.08.2026, 18:49

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ЭММАНЮЭЛЬ МАКРОН

ФОТО: GETTY IMAGES

После атак ВСУ на НПЗ Россия начала импортировать топливо.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на заседании «Коалиции желающих», предложил союзникам перекрыть поставки топлива в Россию. Он отметил, что в последние месяцы эта страна, долгое время остававшаяся крупным экспортером энергоресурсов, сама стала их импортировать, передает УНИАН.

«Теперь Россия закупает дизельное топливо, нефть и газ в третьих странах из-за наших мер в отношении теневого флота и благодаря очень эффективным действиям украинской армии. И я думаю, очень важно, чтобы мы ввели новые санкции, чтобы не допустить, чтобы наши собственные страны или компании поставляли соответствующие ресурсы в Россию», — отметил Макрон. В связи с этим он указал на необходимость контроля за деятельностью швейцарских и других посредников, через которых Москва может получать западное топливо.

В середине августа глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о подготовке «самого масштабного» с начала войны в Украине пакета санкций против России, который планируется утвердить осенью этого года. Последний, 21-й пакет мер ЕС был принят 23 июля. Среди прочего ограничения затронули нефтяных трейдеров, энергетический сектор и теневой флот.

В России тем временем набирает обороты вторая волна топливного кризиса, что 19 августа признал вице-премьер Александр Новак. По его словам, правительство пытается нормализовать ситуацию с помощью запрета на экспорт бензина и дизеля, налаживания поставок из-за рубежа и других мер. Ранее сообщалось, что Россия увеличила импорт бензина из Беларуси в 25 раз и начало закупать его в Индии, других странах Азии и Марокко.

Топливный кризис в России обострился после новой серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). С начала августа атакам подверглись более 10 предприятий отрасли, не менее пяти встали. Сейчас объемы переработки находятся на треть ниже сезонной нормы, согласно оценкам Rystad.

По данным портала BenZinMap, собирающего сведения о ситуации по сообщениям СМИ, на 24 августа 63 региона из 85 были вынуждены поддерживать ограничения на продажу бензина, в 19 наблюдались локальные перебои или рост цен. Лимиты на продажу бензина появились даже в Москве, несмотря на то, что ее приоритетно снабжают в преддверии выборов в Госдуму, свозя топливо из регионов Урала и Сибири.

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