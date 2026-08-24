Зеленский подвел итоги саммита Коалиции желающих 1 24.08.2026, 19:18

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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Во встрече приняли участие 30 стран.

Коалиция желающих оказывает новую военную и энергетическую поддержку Украине. Это, в первую очередь, усиление ПВО.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам Коалиции желающих в Киеве.

Зеленский отметил, что во встрече приняли участие:

все страны Евросоюза,

главы ЕС,

представители НАТО,

Турция,

лидеры Японии, Канады, Новой Зеландии, Австралии.

«Украину сегодня поддержали военными и энергетическими пакетами. Спасибо Алекс за ПВО и всем нашим друзьям за финансирование некоторых вещей. Спасибо за помощь, за дополнительные средства для дронов», - уточнил президент Украины.

Зеленский отметил, что приоритетом дальнейшей поддержки Украины партнерами будет противовоздушная оборона.

Это два основных направления:

поиск и покупка ПАК-3 через PURL и другие форматы;

ускорение проекта Freyja.

Помощь Британии, Франции и ФРГ

Зеленский выделил поддержку Британии, премьер которой Энди Бернем впервые посетил Украину, Франции и Германии.

«Спасибо премьер-министру за то, что он был с нами. Также благодарим Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца. Он также был онлайн, закрывал наше заседание», - говорит он.

Главным вызовом Зеленский назвал защиту энергетики Украины перед зимой.

«Европа готовит новый транш кредита из 6,1 миллиарда евро. Далее наш премьер-министр принимал участие, проинформировал о финансовых потребностях. Это серьезный также вызов, детали и что такое математика этой войны. Будем все работать над этим дефицитом», - уточнил Зеленский.

Также президент отметил, что Макрон предложил работать более сильно над «теневым флотом». Украина планирует отдельную встречу.

Зеленский уверен, что Европа должна находиться за столом мирных переговоров с Россией в любом случае.

«Хотя, скажу честно, у многих лидеров, которые сегодня были и общались, есть скепсис действительно относительно того, что Путин готов к любым переговорам сегодня».

Также глава государства отметил, что Украина обратилась ко всем лидерам с просьбой.

«Чтобы у нас не было пауз между заседаниями Коалиции желающих. И очень попросили в сентябре соответствующую встречу».

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