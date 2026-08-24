Президент Финляндии поддержал удары Украины по складам Wildberries 2 24.08.2026, 19:50

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Фото: Getty Images

Украинские «дальнобойные санкции» смогут вынудить Россию сесть за стол переговоров.

Украинские «дальнобойные санкции» по Wildberries смогут вынудить Россию сесть за стол переговоров. Подавляющее большинство россиян после этих событий хотят окончания войны.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Финляндии Александра Стубба на пресс-конференции по итогам Коалиции желающих в Киеве.

Стубб поделился своим мнением по поводу украинских дальнобойных ударов по НПЗ и складам России.

«Пока мы находились здесь и отмечали День Независимости Украины в прошлом году, ситуация для Украины была более сложной с военной, финансово-экономической точки зрения. Сегодня мы в лучшей позиции», - уверен глава Финляндии.

Для завершения войны, говорит Стубб, Украине нужно оказывать помощь и военную, и финансовую для повышения ее способности наносить удары вглубь РФ.

«Или с использованием дронов, или ракет, поскольку это увеличивает стоимость ведения войны для России», - добавила он.

Он отметил, что 65% россиян уже говорят о желании завершить эту войну. И само поражение складов Wildberries привело к увеличению этого количества на 10%.

«Если вы думаете, целесообразна ли эта военная стратегия с точки зрения Украины, я хотел бы сказать, что, безусловно, так и есть. Это единственный способ, которым мы сможем обеспечить участие России в мирных переговорах за столом», - уверен Стубб.

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