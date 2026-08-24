Медведев ополчился на Армению

Медведев ополчился на Армению10
- 24.08.2026, 20:28
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Ереван дистанцируется от Москвы.
Ереван надолго испортит отношения с РФ и другими членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Очевидно, что Армения никогда не вступит в страдающий дурными хроническими болезнями Евросоюз, но надолго испортит свои отношения с Россией и другими странами ЕАЭС, — сказал он в беседе с ТАСС.
Ереван в ближайшее время начнет процесс подачи официальной заявки на вступление в Евросоюз, заявил 24 августа премьер-министр Армении Никол Пашнинян, выступая в парламенте.
Власти Армении весной 2025 года приняли закон о начале процесса присоединения к Европейскому союзу.