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Медведев ополчился на Армению

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  • 24.08.2026, 20:28
  • 6,332
Медведев ополчился на Армению
ФОТО: GETTY IMAGES

Ереван дистанцируется от Москвы.

Ереван надолго испортит отношения с РФ и другими членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Очевидно, что Армения никогда не вступит в страдающий дурными хроническими болезнями Евросоюз, но надолго испортит свои отношения с Россией и другими странами ЕАЭС, — сказал он в беседе с ТАСС.

Ереван в ближайшее время начнет процесс подачи официальной заявки на вступление в Евросоюз, заявил 24 августа премьер-министр Армении Никол Пашнинян, выступая в парламенте.

Власти Армении весной 2025 года приняли закон о начале процесса присоединения к Европейскому союзу.

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