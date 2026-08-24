Два региона России вскоре окажутся под огневым контролем ВСУ 6 24.08.2026, 20:47

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Эксперт рассказал, что станет следующей целью украинских ударов.

Через один-два месяца Ростовская область и Краснодарский край России окажутся под таким же плотным огневым контролем, как сейчас Крым. Об этом в эфире Radio NV сказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона «Айдар», директор Национального антарктического научного центра.

Отвечая на вопрос, можно ли считать, что огневой контроль с помощью беспилотников над вражеской территорией может постепенно расширяться, он отметил, что для этого даже существует специальная терминология.

«В русскоязычных источниках это называется «вскрыть небо». Это первый этап перед установлением огневого контроля. То есть сначала «вскрывается» небо, то есть систематически выводится из строя ПВО – до того момента, когда ПВО либо полностью уничтожено, но такое нечасто бывает… Главное, чтобы ПВО была настолько нейтрализована, что уже не способна эффективно отражать крупные волны летящих целей», – сказал Дикий.

Да, говорит эксперт, первый этап – это подавление вражеской ПВО, а второй – это взятие неба, определенной территории под огневой контроль.

«Приазовье, район так называемой трассы «Новороссия», уже находится под абсолютным нашим огневым контролем. Крым – практически… А теперь на очереди: Краснодарский край, бывшая и, возможно, когда-то будущая украинская Кубань, прилегающая Адыгея и прилегающая к нашим оккупированным территориям Ростовская область. Постепенно слой за слоем выстраивается зона огневого контроля», – отметил Дикий.

Он добавил, что «можем делать ставки на то, через сколько примерно Ростовская область и Краснодарский край окажутся под таким же плотным огневым контролем, как сейчас Крым».

«Моя ставка – от месяца до двух. Плюс-минус», – сказал эксперт.

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